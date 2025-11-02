Reprodução/Instagram Deborah Secco

Deborah Secco não passou despercebida pelos seguidores, neste domingo (02). A atriz apostou em um look de grife de luxo para curtir um churrasco. Mas, anets de seguir para o evento, ela postou para um mini ensaio fotográfico.

Nas imagens, ela aparece usando um vestido preto justíssimo no corpo e combinou com uma jaqueta da mesma cor, uma maxi bolsa, botas até o joelho e óculos escuros.





"Pronta pro Churrasquinho do @grupomenosemais @duduborgesvip sou sua fã ❤️ te amoooooo!!!", esccreveu na legenda.

A publicação ganhou uma chuva de mensagens carinhosas. "Linda demais ! ❤️ te amo !", postou um fã. "Eu amei muito!! ❤️❤️🔥", postou uma outra. "Perfeita ❤️", postou uma terceira.



