Divulgação CCXP25 Deborah Secco falou sobre "Bruna Surfistinha 2" na CCXP25





A atriz Deborah Secco, de 46 anos, agitou o último sábado (6) na CCXP25 ao falar sobre seu retorno ao papel de Bruna Surfistinha na sequência do filme de 2011, prevista para 2026. Ovacionada pelo público no palco principal, a atriz revelou uma das novas frases da personagem, indicando o tom da continuação: “Se antes eu queria dar, agora eu quero receber.” Segundo ela, essa será a Bruna dos “novos tempos”, mais assertiva e centrada no próprio prazer.

Durante o painel, Deborah e o diretor Marcus Baldini exibiram a nova prancha usada por Bruna Surfistinha no filme, agora criada no formato de uma vulva. Baldini definiu o objeto como “uma obra de arte”, enquanto a atriz destacou o simbolismo da peça ao dizer que “é um tapete voador” e que as mulheres “merecem que conheçam mais sobre a gente”.

A atriz contou que nunca imaginou reprisar a personagem. “Para mim era sempre uma coisa impossível. Eu não queria virar atriz de uma personagem só”, disse. A mudança de ideia veio após o Baile da Vogue de 2023, quando Deborah decidiu se fantasiar de Bruna Surfistinha e percebeu o impacto que a figura ainda tinha no público. Segundo ela, uma fila de fãs se formou para tirar fotos, revelando que o carinho pelo filme permanece forte mais de uma década depois.

Reprodução Instagram Deborah Secco

A partir desse episódio, Deborah e Baldini começaram a desenvolver a ideia da continuação, avaliando como seria Bruna nos dias atuais. A atriz afirmou que a personagem está ainda mais relevante, especialmente por tratar de temas que continuam cercados de tabus, como sexualidade feminina, prazer e prostituição. “A gente viu que tinha uma história potente para ser contada. É uma loucura voltar com uma personagem que deu tão certo. A gente tem medo, tem que entregar à altura”, afirmou.

Nas redes sociais, fãs demonstraram empolgação. “Ansioso para acompanhar um dos filmes mais babadeiros da minha adolescência”, escreveu um internauta.”Ainda bem que não cogitaram outra atriz para o papel, Deborah é perfeita”, disse outro. “Pode entrar Bruna Surfistinha, já estou pronto para te enaltecer”, brincou um terceiro.

Lançado em 2011, o primeiro Bruna Surfistinha adaptou o best-seller O Doce Veneno do Escorpião, autobiografia de Raquel Pacheco. O filme retrata a trajetória da jovem de classe média que decide se tornar garota de programa e acaba se tornando celebridade nacional ao compartilhar suas experiências. A sequência, agora confirmada, promete revisitar esse universo com um olhar atualizado e mais ousado.