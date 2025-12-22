Reprodução/ Instagram @dedesecco Deborah Secco curte dia ensolarado

Deborah Secco, de 46 anos, aproveitou a chegada do verão para renovar o bronzeado. Prestes a retornar às telonas na sequência de "Bruna Surfistinha", a artista posou de biquíni nesta segunda-feira (22).







"Férias", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, onde soma mais de 26,3 milhões de seguidores. Em um dos registros, a ex-contratada da Rede Globo aparece em uma espreguiçadeira.





Já em outro clique, Secco surge tomando banho de sol. Com um biquíni marrom, a artista ainda aproveitou a ocasião para ler um livro de Bell Hooks, além de tomar refrigerante e comer salgadinhos e amendoim.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Sempre perfeita", opinou um na rede social de Mark Zuckerberg. "O que essa sereia está fazendo fora do mar?", brincou uma segunda internauta.

"Maravilhosa demais", destacou uma terceira. "O verão nem começou direito e as fotos arrasadoras já estão por aqui. Isso não é uma reclamação", pontuou uma quarta. "Lindíssima", avaliou ainda um quinto.

Novo visual

Recentemente, Deborah Secco chamou a atenção dos fãs ao mudar a cor de seus cabelos, que antes eram castanhos escuros. A alteração foi feita para a caracterização do novo papel que a atriz interpretará no cinema.

Trata-se da protagonista de "Bruna Surfistinha 2". A personagem-título surgirá com fios loiros claros. Drica Moraes, Cassio Gabus Mendes, Paulo Lessa e Fabiula Nascimento também estão confirmados na produção.

Saída da líder em audiência

A artista encerrou seu contrato de exclusividade com a Rede Globo em 2023, logo após protagonizar o remake de "Elas por Elas" como Lara Pompeo. Deborah revelou que a decisão de não renovar o vínculo não partiu dela e, desde então, não retornou às novelas da emissora.