Durante uma coletiva de imprensa no Festival Virada Salvador, Claudia Leitte comparou sua trajetória à de estrelas internacionais como Madonna e Lady Gaga ao relembrar um show que marcou sua carreira e entrou para a história das grandes apresentações realizadas na Praia de Copacabana.

Ao comentar as recentes apresentações de artistas internacionais no local, a cantora destacou que esteve ali anos antes e enfrentou um desafio à altura de poucos nomes da música.

Questionada por uma jornalista sobre a possibilidade de realizar um espetáculo do mesmo porte em Salvador, Claudia r espondeu com bom humor.

“Leitte Gaga”, brincou, antes de recordar a apresentação de 2008, quando gravou um DVD nas areias cariocas e surpreendeu até a própria equipe.

Segundo a artista, a previsão inicial era de um público bem menor. “Eu lembro que o meu empresário na época disse assim: ‘Se tiver 40 mil aí vai ficar massa porque a câmera vai filmar todo mundo junto, vai ficar bonito’. Quando chegou no final do dia, já tinha quase 1 milhão de pessoas”, relembrou.

O número inesperado de fãs também trouxe dificuldades. Claudia citou problemas de infraestrutura, como segurança e banheiros, que não estavam dimensionados para receber tanta gente. Ainda assim, o episódio é tratado por ela como um marco pessoal e profissional.

Ao voltar a citar Madonna e Lady Gaga, a cantora fez questão de reforçar o protagonismo brasileiro naquele espaço. “Lady Gaga massa, Madonna massa, mas a primeira mulher que foi lá e botou pra lascar foi uma brasileira: Claudia Leitte”, afirmou.