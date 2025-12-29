Instagram/@yasminbrunet Yasmin Brunet curte o verão com sol, treino e descanso

Yasmin Brunet usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para dividir com os seguidores momentos de lazer durante os dias de descanso em Fernando de Noronha.

A modelo, de 37 anos, publicou fotos e vídeos que mostram momentos da rotina no arquipélago pernambucano.

Em um dos vídeos, ela aparece usando biquíni azul enquanto realiza exercícios no chão, com foco no abdômen.

Na sequência, surge tomando uma ducha ao ar livre para se refrescar após o treino. As imagens também chamaram atenção pelos longos cabelos loiros. A gravação teve como trilha sonora a música “Sina de Ofélia”.

Já em outro momento, Yasmin compartilhou registros relaxando em uma espreguiçadeira, aproveitando o sol. “Aberta a temporada de bikinis e bronzeado”, escreveu na legenda da publicação..

A sequência de posts movimentou os comentários: “Muito musa do verão”, “bronze de milhões”, “simplesmente perfeita”, “sereia”, “musa”, entre outros.

