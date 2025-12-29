Instagram/@badgallore De biquíni, Lorena Maria aproveita o verão e relaxa em praia

Lorena Maria usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para mostrar como tem aproveitado dias de descanso em Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco.

Em clima de verão, a influenciadora publicou vídeos da paisagem, do visual escolhido para os dias quentes e de momentos de tranquilidade em meio à natureza.

Nos registros mais recentes, Lorena aparece relaxando, deitada em rede e aproveitando o cenário praiano.

Já no domingo (28), ela havia mostrado outro lado da viagem, compartilhando imagens de uma festa no mar e uma foto ao lado da atriz Bruna Griphao.

Polêmicas



Enquanto Lorena atualizava os seguidores com momentos de lazer, MC Daniel publicou fotos e vídeos ao lado de Rás, filho da influenciadora, em meio à repercussão da polêmica envolvendo o ex-casal.

Recentemente, Lorena respondeu a um vídeo divulgado pelo funkeiro, no qual ele negou traição e afirmou arcar com despesas do filho. A influenciadora manteve sua versão dos fatos e fez uma série de acusações.

“Seria mais inteligente da sua gestão de crise mandar você subir o Legendários, mas, não... É melhor postar prints de conversa nossa sem sentido para justificar o injustificável”, afirmou.

Ela também contestou a versão apresentada pelo artista sobre o relacionamento e a separação.

“Você tem que contar que não traiu só uma vez”, disse. Em outro trecho, Lorena falou sobre o período pós-parto e alegou tentativas de silenciamento.

“Você tem que contar que durante o meu resguardo vocês queriam que eu assinasse um contrato proibindo de tocar no seu nome e no nome da sua mãe. Queriam me calar por quê?”, questionou.

A influenciadora ainda citou episódios que classificou como abuso psicológico e ameaças .

“O grande problema foi as armadilhas astutas que você vem fazendo, o abuso psicológico, as humilhações, ameaças de tirar a guarda do meu filho por puro ego”, declarou.

Lorena também criticou a planilha de despesas apresentada por MC Daniel.

“Tem que falar que essa planilha que tu mostra de gastos com seu filho era da casa que você alugou para a sua família morar. E ainda inclui gastos de São Paulo”, afirmou.

Por fim, ela comentou o contato do cantor com sua mãe biológica e disse que já sabia do pronunciamento público. “As pessoas mais perigosas que eu já conheci têm a convicção de que são pessoas boas. Invertem todas as histórias, querem escapar de todas as consequências e não assumir nenhuma responsabilidade”, concluiu.