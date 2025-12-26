Instagram Davi Brito preocupa seguidores após live de seis horas bebendo

O ex-BBB Davi Brito, campeão do BBB 24, chamou atenção ao realizar uma longa transmissão ao vivo no Instagram nesta quinta-feira (25). Durante a live, o influenciador apareceu bebendo cerveja e interagindo com seguidores, o que gerou preocupação e repercussão nas redes sociais pelo estado apresentado ao longo do dia.

A transmissão se estendeu por várias horas durante o feriado de Natal. Em diversos momentos, Davi demonstrou sinais de embriaguez, o que levou internautas a comentar que estavam preocupados com o influenciador.

Visivelmente embriagado, Davi passou horas consumindo cerveja de uma marca específica. Durante a transmissão, ele chegou a pedir patrocínio à empresa, enquanto conversava com seguidores de forma desordenada, segundo relatos de quem acompanhava a live.

Um perfil que republicou partes da transmissão comentou: "Davi Brito está há mais de 6 horas seguidas em live, super embriagado, falando um monte de besteiras e pedindo pra uma marca de cerveja patrocinar ele".

Internautas também reagiram em tom de humor e alerta. "Tá igual a mim que nem sei como cheguei em casa de madrugada, beba não o cão", escreveu uma usuária. Outra comentou: "Como diz por ai. Novo medo desbloqueado". Já uma terceira pediu: "Alguém desliga o Wi-Fi dele".

Além do comportamento, seguidores se surpreenderam com a aparência física do ex-BBB. Davi realizou uma lipo HD em abril deste ano, procedimento voltado para definição abdominal, que havia sido bastante divulgado nas redes sociais.

Durante a live, no entanto, o influenciador apareceu com a barriga mais volumosa. Internautas associaram a mudança ao consumo excessivo de bebida alcoólica ao longo da transmissão, o que gerou novos comentários e memes.

Até o momento, Davi Brito não se manifestou oficialmente sobre a repercussão da live.