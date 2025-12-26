Reprodução/ YouTube - TV Cultura Paolla Oliveira no "Roda Viva"

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não tiveram filhos juntos ao longo dos quase cinco anos em que estiveram juntos. Durante o período em que se relacionou com o cantor, a atriz afirmou que não tinha vontade de ter filhos e justificou a decisão.



"Não tenho mais vergonha. Eu inventava várias coisas e respostas sobre o porquê eu não queria ter filhos, e achava que o problema realmente era eu", contou no programa "Roda Vida", da TV Cultura.





"Mas é uma escolha agora. Maternidade é algo tão lindo e grandioso para uma mulher que tem que ser uma decisão, uma escolha de ter, de não ter, escolher ter dúvida, escolher ter depois. Ter a escolha de congelar os óvulos, como eu fiz. A gente achar que a vida da mulher é menor por ela não ter um filho é muito injusto", acrescentou.

Na ocasião, a intérprete ainda falou sobre aborto. "Acho que isso é uma escolha da mulher, e eu sou a favor. Acho um grande retrocesso a gente não pensar nisso como uma possibilidade. É uma escolha genuína, e tomara que outras mulheres assim como eu tenham a mesma escolha que eu tive", defendeu.

"Eu achava que eu seria menos mulher por isso. Fui julgada por ser uma mulher dura, amarga... Teve uma publicidade que falaram que era melhor não me escolher porque eu era 'menos família'. Como assim? Eu vivo pela minha família", argumentou na entrevista, feita em maio, quando ainda namorava Diogo Nogueira.

Separação

Nesta segunda-feira (22), em meio à chegada das festividades natalinas, o ex-casal anunciou a separação. Sem detalhar o motivo, frisaram que o encerramento do namoro se deu de forma amigável.

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco", iniciaram.

"O que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", finalizaram.



