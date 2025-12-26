Instagram Léo Pereira publica fotos com Karoline Lima no Rio e web comenta romance

Léo Pereira e Karoline Lima abriram um álbum de fotos no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (26). O zagueiro do Flamengo publicou registros ao lado da influenciadora durante as férias de fim de ano, semanas após o casal anunciar a reconciliação, o que movimentou comentários nas redes sociais.

As imagens foram divulgadas no Instagram de Léo Pereira e mostram o casal em clima de intimidade na capital fluminense. A publicação reforça o momento de reaproximação após o término anunciado em setembro e oficializado como reconciliação no início de dezembro.

Na legenda da publicação, Léo Pereira escreveu apenas “Rio”, acompanhado de corações verdes e amarelos. Karoline Lima comentou os cliques com a frase: “Te amo [emoji de coração] gostoso”.

Entre os comentários, Hugo Souza, goleiro do Corinthians e da seleção brasileira, escreveu: “Você sabe desfrutar do RJ”. Outros internautas também reagiram ao clima descontraído das imagens publicadas pelo atleta.

Nas fotos, o casal aparece com looks em tons de marrom. Karoline Lima usa biquíni na mesma paleta, enquanto Léo Pereira aparece apenas de bermuda. Dois cachorros também surgem nos registros ao lado da influenciadora.

Seguidores do casal comentaram a publicação com mensagens de apoio e expectativa. “O homem tá amando”, escreveu uma internauta. “Estamos esperando o pedido cinematográfico de casamento que a Mami merece”, afirmou outra seguidora. “Sabendo viver! Boa Karolino”, comentou mais uma, citando o apelido dado pelos fãs.

Léo Pereira e Karoline Lima encerraram o relacionamento em setembro, após cerca de dois anos juntos. Pouco mais de um mês depois, surgiram rumores de reconciliação, confirmados no início de dezembro, dias antes da viagem do elenco do Flamengo ao Catar.