Reprodução/ GNT Catia Fonseca no "Saia Justa"

Mesmo sendo tão desejada pelo SBT, Cátia gostaria de ser contratada pela TV Globo. Aliás, desde que saiu da TV Bandeirantes, Cátia está tentando esta contratação.

Um novo piloto de Carol Mioto no SBT

Carol Mioto, apresentadora de programa feminino da TV Gazeta, gravou um piloto no SBT visando participar do programa futuro da manhã. Acontece que a Carol Mioto tem dois patrocinadores que estão sempre com ela.

Lógico que são patrocinadores de custos baixos, mas no andar da carruagem do SBT tudo que subir é passageiro.

TV Globo estava preocupada com o SBT

A TV Globo se mostrou preocupada com o Ibope do SBT domingo à noite

Eles estavam acreditando que a vitória de Patrícia Abravanel era uma constante. Mas isto é porque na TV Globo, o diretor Paulo Marinho o que menos entende é de TV aberta.

Grande demissão no SBT

A TV Globo estava preparando um programa do Bial para ganhar da Patrícia domingo à noite.Agora eles devem esperar um tempo.O SBT não tem estratégia e quando dá um Ibope bom é por mero acaso.

Eu não acredito que o SBT vá mandar embora 400 funcionários. Esta coluna recebeu a informação de que 400 colaboradores vão ser mandados embora para economia da emissora. Mas eu não posso acreditar que não houve planejamento e estas demissões aconteceriam perto de Natal e Ano Novo.

Futuro da Redetv!

Depois que o Amilcare comprou a parte do sócio dele, dá até a ideia que as coisas vão ficar melhores em termos de Ibope. Mas isto não deve acontecer porque a filha de Amilcare, responsável pela programação, não tem projeto e não sabe o que fazer para enfrentar os adversários.

Quando eu digo adversários é apenas a TV Bandeirantes que está acima da RedeTV! e mesmo assim com um Ibope tão baixo que se a RedeTV! errar pode passar a TV Bandeirantes no Ibope.

Sem Censura

A TV Brasil até tem um excelente programa de entrevistas que é o Sem Censura. A moça que está lá, a Ciça Guimarães, sabe fazer o programa.Ela erra quando sai da TV e vai participar de passeata de militantes.A Ciça deveria ter postura equidistante. Mas quem sabe isto faz parte das ordens dadas para ela, de fazer militância.