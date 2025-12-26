Reprodução Instagram Virginia e Vini Jr. estão curtindo férias em clima de romance na Bahia





Curtindo dias de descanso em Trancoso, no litoral sul da Bahia, Virginia Fonseca movimentou a web ao compartilhar cliques apaixonados ao lado do jogador Vini Jr., do Real Madrid, nesta sexta-feira (26). Nas fotos, o casal aparece trocando carinhos e deixando evidente o clima de romance durante o período de férias.

Nos registros, além de trocarem olhares, Virginia e Vini Jr. protagonizaram um beijão e se divertiram juntos. “Sexta difícil por cá”, brincou a influencer na legenda do post, acompanhada de emojis de risos.

Além do casal, também estão hospedados no local os filhos de Virginia: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano, que chegaram de helicóptero, como mostrou a apresentadora do SBT através dos stories. Amigos e familiares também estão presentes na pousada de luxo onde se hospedaram, localizada na Praia de Jacumã, vizinha à famosa Praia do Espelho. O local escolhido pelo casal é exclusivo e conta com apenas 15 acomodações, entre bangalôs e vilas, oferecendo total privacidade aos hóspedes.

Reprodução Instagram Virginia compartilhou registros com o jogador nas redes sociais

Os comentários de fãs e famosos não demoraram a chegar. Rafaela Fonseca destacou a sintonia do casal: "Uma vibes combinando", referindo-se à escolha de Virginia e Vini de apostarem na mesma estampa em seus looks de verão. Mirela Janis também comentou: "Essa Vivibora tá com tudo", usando o apelido carinhoso de Virginia. A cantora Tays Reis reagiu à legenda com bom humor: "Muito difícil". O jogador Real Madrid respondeu com emojis apaixonados.

Entre os fãs, as reações também foram intensas. "Ela tá apaixonada viu, usando até roupa igual", comentou uma seguidora. Outra afirmou: "Casal do momento", enquanto uma terceira brincou: "A primeira-dama do futebol".



