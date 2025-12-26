Reprodução Instagram Ator de "Três Graças" recebeu elogios ao surgir de sunga nas redes sociais

O ator Vinicius Teixeira, de 34 anos, intérprete de Vandílson na novela "Três Graças", da TV Globo, movimentou as redes sociais ao compartilhar, nesta última quinta-feira (25), registros aproveitando o clima quente do Natal em meio à natureza. As imagens rapidamente chamaram a atenção dos seguidores e renderam uma enxurrada de comentários.

Carinhosamente apelidado de “Bandivo” pelos telespectadores da trama escrita por Aguinaldo Silva, o ator recebeu diversos elogios dos internautas. “Que homem gato”, escreveu um seguidor. “Perfeito”, comentou outro. Já um terceiro brincou: “Que sabor”. Outro internauta resumiu a reação com entusiasmo: “Aí, sem palavras, mas é lindo demais, maravilhoso, gostoso e tudo mais”.

A publicação também foi prestigiada por colegas de elenco, que entraram na brincadeira. Guthierry Sotero, que vive Junior na novela, comentou: “Aiii que delícia o verão”. Lorrana Mousinh o, intérprete de Cláudia, resumiu com um elogio direto: “Belezuraaa”. Gabriela Loran, que dá vida à Viviane, brincou com o nome do personagem e escreveu: “Ainnnn vandiiiiiuuiiu”. Já Paulo Mendes, o Raul da trama, destacou o porte físico do colega com bom humor ao comentar: “Peituda Metida”.





Mergulho no personagem

Em entrevista recente ao jornal O Dia, Vinicius Teixeira falou sobre o processo de construção do personagem e destacou o mergulho no universo retratado na trama. Para compor o bandido, o ator investiu em pesquisa e observação. “Acredito muito que, ao invés de negar quem eu sou e me distanciar de mim para me aproximar de um personagem, preciso fundir o meu universo com o dele. Quanto mais me preencho de conhecimentos, estudos e referências, mais isso aparece no meu olhar, nas minhas escolhas, nos meus movimentos e na minha subjetividade em cena. Gosto sempre de entrar em contato com músicas, filmes e livros que tenham a ver com o universo do personagem”, explicou.

Cria do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o ator passou um mês em São Paulo e gravou cenas na Brasilândia, região onde está localizada a fictícia comunidade da Chacrinha na novela. “Pude trocar muito com os moradores locais, entender mais de perto a forma de falar, o sotaque e lidar com essa realidade de uma forma mais concreta e real”, relembrou.



