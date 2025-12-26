Reprodução/Internet Atores se mobilizam para ajudar Tylor Chase

O ator Shaun Weiss, 47, conhecido por interpretar o goleiro Greg Goldberg na franquia The Mighty Ducks, em português, "Nós somos os Campeões", ofereceu ajuda pública ao ex-ator mirim Taylor Chase, 36, que ganhou notoriedade nos últimos dias após vídeos viralizarem mostrando-o em situação de rua, na Califórnia. O caso mobilizou fãs e colegas de elenco, reacendendo discussões sobre os desafios enfrentados por ex-atores infantis em Hollywood.

O drama vivido por Tylor Chase, ex-ator infantil conhecido por interpretar Martin Qwerly na série "O Manual de Sobrevivência Escolar do Ned"(2004–2007), ganhou novos desdobramentos nos últimos dias onde um vídeo publicado no TikTok mostrou Chase em condições vulneráveis, devido ao vício em drogas.

Um dos primeiros a agir foi Daniel Curtis Lee, 34, que contracenou com Chase na série como Simon “Cookie” Nelson-Cook. Pelas redes sociais, Lee contou que conseguiu localizar o amigo, passou um tempo com ele, ofereceu comida e chegou a pagar uma diária em um motel para que Chase pudesse se abrigar durante uma tempestade. Em vídeos emocionados, o ator explicou que a intenção era garantir ao menos segurança básica enquanto buscava alternativas mais estruturadas de ajuda.

Ainda não foi o suficiente

A tentativa, no entanto, enfrentou obstáculos. Segundo relatos posteriores de Lee, o quarto do motel foi deixado em más condições poucas horas depois, o que evidenciou a gravidade do quadro enfrentado por Chase e as dificuldades de oferecer apoio pontual sem acompanhamento especializado. Ainda assim, Daniel Curtis Lee seguiu usando suas redes para alertar sobre as falhas do sistema de saúde mental e a escassez de recursos eficazes para pessoas em situação de rua nos Estados Unidos.

Pouco depois, outro nome conhecido do público se juntou à mobilização. Shaun Weiss, de 47 anos, ator que interpretou o goleiro Goldberg na franquia "Nós Somos os Campeões", também se manifestou. Weiss, que também já enfrentou problemas graves com dependência química no passado e passou ele próprio por períodos de vulnerabilidade, ofereceu ajuda direta a Chase. Em um vídeo publicado nas redes, ele revelou ter conseguido uma vaga para o ex-ator em um centro de desintoxicação e tratamento de longo prazo na Califórnia, ressaltando que sua própria trajetória de recuperação o motivou a tentar estender a mão, a proposta, no entanto, foi recusada.

Enquanto as tentativas de apoio se intensificavam, amigos e familiares de Tylor Chase também passaram a atuar para garantir uma intervenção mais efetiva. Com o apoio de pessoas próximas e autoridades locais, o ex-ator foi encaminhado a um hospital no sul da Califórnia, onde passou por uma i nternação emergencial, incluindo uma retenção inicial de 72 horas para avaliação médica, detox e cuidados de saúde mental. Porém, sem muitos resultados efetivos.

Últimas atualizações

Informações divulgadas por veículos internacionais apontam que Chase enfrenta um histórico complexo de transtornos psiquiátricos associados ao uso de substâncias, o que teria dificultado intervenções anteriores. A hospitalização foi vista como um passo decisiv o para interromper o ciclo de vulnerabilidade e abrir caminho para um tratamento mais consistente, mas passa por forte recusa do parte do ator, que continua em situação de rua.

O caso também provocou uma ampla discussão nas redes sociais sobre os limites da exposição digital. Embora muitos internautas tenham se solidarizado com Chase e elogiado a postura de colegas como Daniel Curtis Lee e Shaun Weiss, houve críticas à viralização de vídeos que mostram pessoas em sofrimento extremo, sem contexto ou consentimento.