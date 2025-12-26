Reprodução/redes sociais Cantora realizou sonho de ter carro "vestido" com crochê

A cantora e DJ Michele Andrade, 31, uma das vozes mais engajadas da nova geração do forró pop brasileiro, voltou a movimentar as redes sociais depois de transformar um Fusca e "vesti-lo" de crochê. A ideia, que faz parte das gravações do videoclipe da música "Sigilinho", aconteceu na vida real ao pedir para sua mãe providenciar a roupa do carro.

Com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, Michele tem se destacado não apenas na música, mas também pela capacidade de viralizar tendências e conectar seu público com manifestações culturais inusitadas, e o fusca de crochê é o exemplo mais recente.

Tudo começou durante as gravações do videoclipe do single Sigilinho, em parceria com o cantor Rogerinho. A faixa, que foi lançada em outubro e tem sonoridade leve e clima descontraído, ganhou um vídeo gravado na Via Costeira, em Natal (RN), com um destaque peculiar: um Fusca inteiro revestido de crochê, um trabalho artesanal que chamou tanto a atenção de Michele que ela resolveu integrá-lo ao projeto audiovisual e adquirir um para si própria.

O projeto surgiu com ae os milhares de fãs que presentearam a cantora com peças de crochê. Inicialmente, a intensão era vestirum dos carros usuais da artista, mas devido ao tamanho, o plano mudou para compra de um. O desejo é antigo, mas só agora às vésperas de Natal, que a "roupinha" ficou pronta.

“Sou apaixonada por tudo que é arte, por coisas da alma. O crochê é brincar com a imaginação, e isso me define muito”, disse Michele em entrevista, apontando como a ideia de incorporar o carro no clipe surgiu da conexão emocional com o objeto e a história dele nas ruas.

Como foi feito

O Fusca, coberto por squares de crochê produzidos por artesãs, virou ponto de encontro para um movimento colaborativo online: Michele convidou crocheteiros de todo o Brasil a se engajarem, transformando o veículo em um símbolo de criatividade e representatividade cultural, inspirado pela sua mãe, que é artesão e produz algumas das peças da cantora.

A cantora, natural de Barreiros (PE), acumula anos de carreira, conhecida por sua presença marcante em shows e engajamento com o público. Ela já foi destaque em festas de Réveillon, shows pelo Nordeste e acumulou momentos virais, como quando uma fã escalou um muro para tirar foto com ela em Pernambuco, no fim de 2025, algo que chamou atenção nacional.