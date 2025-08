Reprodução Instagram @carlinhos Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia, de 34 anos, abriu o jogo sobre um dos questionamentos mais recorrentes entre os fãs: a partilha de bens com Lucas Guimarães, de 31. O assunto tem sido comentado pelos internautas desde o fim do relacionamento entre os influenciadores.



No último sábado (2), Maia resolveu detalhar a situação. Segundo eles, o casamento foi feito no regime de separação total de bens. Neste formato, cada um tem direito exclusivo sobre os próprios bem. Isso vale tanto para o patrimônio adquirido durante o matrimônio quanto para os bens tidos antes da oficialização da união.





"Outra pergunta que me fazem: 'Carlinhos, todos os imóveis são seus? Ou do casal?'. O Lucas não é pobre. Ele ganha milhões de reais. A gente sempre foi muito claro. Casamos com separação de bens. Nunca falamos sobre isso", começou Carlinhos.

"No papel. Na vida real, sempre vou estar aqui para tudo o que ele quiser. Vocês sabem que sempre gostei de casa, decorei a casa, o Lucas nunca foi dessa vibe. Ele é mais artista. Essas casas, apartamentos, o apartamento de Maceió, era um sonho meu", acrescentou.

Amizade após rompimento amoroso

Em seguida, o humorista enfatizou que prestará qualquer apoio necessário ao ex-marido, mesmo que eles estejam se separando após 15 anos de relacionamento.

"Mas tudo que ele precisar, ele não vai ter metade das minhas coisas, das nossas coisas, ele me tem por inteiro, para sempre. O que ele quiser. A gente nunca foi mesquinho. Tudo o que ele quiser. 'Quero R$ 20 milhões, agora.' Mas ele não é essa pessoa", pontuou.

"Não fiquem achando que o Lucas é um coitado, um pobrinho. Ele está muito bem. E vai ficar muito melhor. Porque ele é um artista, tem energia, sou fã", completou. "O Lucas não é pobre, não. Ele ganha milhões", disse.