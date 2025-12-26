Reprodução/Internet SBT garantiu a vice-liderança com 4,1 pontos e usou IA em A Praça é Nossa

A noite de Natal foi marcada por um embate raríssimo: quatro das cinco maiores redes de televisão apostaram simultaneamente em conteúdos humorísticos. A Globo colocou suas fichas em uma comédia protagonizada por Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos, a Record escalou uma edição especial do Acerte ou Caia!, a RedeTV! contou com uma edição comemorativa do dominical Para Aqui! e o SBT, como já é habitual nas quintas-feiras, teve A Praça é Nossa.

O programa de Carlos Alberto de Nóbrega contou com ressurreição de mortos através da inteligência artificial, algo cada vez mais frequente na emissora. Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a Globo foi líder sem dificuldades com as suas apostas natalinas.

Aposta do SBT em IA deu certo

O SBT, que ressuscitou Manuel de Nóbrega (1913-1976) durante A Praça é Nossa, assegurou a vice-liderança com 4,1 pontos, depois de várias semanas em terceiro lugar. A Record, diferentemente do ano passado, não se destacou com o Acerte ou Caia!: segundo colocado em seu especial de 2024, Tom Cavalcante desta vez ficou com a medalha de bronze, com 3,3.