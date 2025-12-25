Reprodução/redes sociais Pose já é tradição no Natal do casal

A modelo Izabel Goulart, 41, escolheu um cenário paradisíaco para celebrar o Natal ao lado do marido, o goleiro alemão Kevin Trapp, e acabou chamando atenção nas redes sociais por um detalhe específico: uma pose diferenciada registrada em vídeo, que rapidamente entrou no radar da internet. O curioso, é que não é a primeira vez que o casal entra nessa onda, desde 2019, eles partilham essa mesma trend na praia francesa luxuosa de St. Barths.

No reels publicado em seu perfil, Izabel aparece na praia usando um biquíni vermelho enquanto Kevin Trapp já a espera. Em determinado momento, o casal posa de forma sincronizada, levantando a modelo em suas pernas.

A publicação não demorou a viralizar, e a caixa de comentários virou um espaço de brincadeiras e comparações. “Só não faço igual porque não tenho esse biquíni vermelho”, escreveu uma seguidora. Outra entrou no clima da zoeira e comentou: “Mais um ano sendo humilhada por vocês nessa trend”. Já um terceiro internauta fez questão de cobrar a presença do casal no país de origem de Izabel, que antigamente passava seu final de ano em Fernando de Noronha: “Quero vocês fazendo isso aqui no Brasil”.

Kevin Trapp, que é jogador do Eintracht Frankfurt e da seleção alemã, está junto da modelo desde 2018. Casaram em 2023, e desde então costumam compartilhar momentos da rotina juntos, especialmente em viagens e datas comemorativas, sempre despertando curiosidade do público.

Férias no Paraíso

A escolha da praia como cenário para o Natal também chamou atenção, contrastando com as tradicionais ceias familiares. Conhecida como Saint Barthélemy (St. Barths) é uma ilha luxuosa no Caribe Francês, famosa por suas praias paradisíacas, águas cristalinas e charme europeu, combinando o melhor do Caribe com a sofisticação francesa em gastronomia, hotéis e moda, sendo um destino exclusivo para relaxamento e badalação, com alta temporada no inverno.

O clima descontraído do casal na praia parece ter agradado os fãs, que reagiram bom humor à trend.