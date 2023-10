Reprodução/Instagram - 23.10.2023 Web especula romance entre MC Cabelinho e Slipmami





Internautas especularam que MC Cabelinho estaria vivendo um novo romance após o fim do relacionamento com Bella Campos. O cantor postou uma foto com Slipmami no Instagram e a web sugeriu que a postagem podia indicar o novo affair.





"Love gang [gangue do amor]", escreveu o funkeiro na postagem feita nos stories. A rapper compartilhou a postagem no perfil e adicionou um emoji de coração ao conteúdo. No clique, os artistas aparecem com os rostos próximos e segurando bebidas.

As especulações sobre um romance acontecem por internautas apontarem como Slipmami tem acompanhado Cabelinho em shows recentemente. Veja abaixo a selfie:









O suposto novo affair de MC Cabelinho acontece após o fim polêmico do relacionamento com Bella Campos. O cantor foi acusado de trair a atriz , para quem já tinha dedicado músicas e planejado a reversão de vasectomia para aumentar a família.

