Reprodução/ Instagram @joaosilva João Silva abraça o pai, Faustão, e tio

João Silva, de 21 anos, emocionou os fãs de Faustão ao compartilhar, neste Natal (25), um registro recente do pai. O apresentador segue afastado da mídia para se dedicar integralmente aos cuidados pós-transplantes.

"Maior privilégio do mundo passar o natal com estas duas lendas: Meu pai Faustão e meu tio Robert De Niro", escreveu ele no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,4 milhão de seguidores.





Relembre

Em agosto deste ano, Faustão foi submetido a dois novos transplantes de órgãos. Trata-se de rim e fígado. Desde o início do tratamento de saúde, em 2023, o paciente passou por um total de quatro transplantes.

Em agosto de 2023, ele passou pelo primeiro transplante, de coração. Seis meses depois, em fevereiro de 2024, recebeu o primeiro rim transplantado.

Em virtude do processo de reabilitação após as complexas cirurgias, o apresentador acabou se afastando dos holofotes. Ele faz raríssimas aparições públicas e também não comanda mais nenhum programa na TV.

Longe das telinhas

Fausto Silva deixou a rede Globo no final de 2021, época em que chegou ao fim o seu contrato com a líder em audiência. De acordo com o comunicado enviado pela emissora, a decisão partiu do comunicador.

Faustão permaneceu na Band por aproximadamente um ano e meio, entre janeiro de 2022 e maio de 2023. O período foi marcado pelo fim do programa diário e representou uma passagem curta do apresentador pela emissora, após 32 anos de trajetória na TV Globo.




