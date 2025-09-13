Reprodução: SBT João Silva fala sobre seu novo programa no SBT

João Silva divertiu seguidores nas redes sociais ao reviver um dos memes mais famosos da internet brasileira: o suposto romance entre Selena Gomez e Faustão. O filho do apresentador entrou na piada ao responder quem era o contato mais famoso do celular.

Em vídeo publicado no Instagram, João disse que era Selena Gomez. Ele riu da fanfic e comentou: " É claro, é a tia Selena ". Em seguida, corrigiu a brincadeira com outra referência comum nas redes: " Tia não, madrasta ". Nos comentários, fãs reagiram com humor à resposta do apresentador.

A origem do meme que uniu Faustão e Selena

A ligação inusitada entre Faustão e Selena Gomez começou em uma edição do antigo Domingão do Faustão , na Globo. Durante uma retrospectiva do quadro Dança dos Famosos , o apresentador citou nomes de fãs e acabou mencionando a cantora americana. A partir daí, nasceram teorias e fanfics na internet.

Uma das histórias mais populares foi escrita por Erica Mathias, que tinha 12 anos quando criou o enredo. Publicada em 2014 no site Spirit Fanfiction , a trama ganhou o título " Você é meu amor, minha destruição " e detalhava um improvável romance entre Selena e Faustão, narrado pela própria cantora em primeira pessoa.

A fanfic dividida em nove capítulos descreve a mudança de Selena para o Brasil, a paixão à primeira vista pelo apresentador e até uma cena em que os dois se beijam em pleno estúdio. Trechos viralizaram nas redes sociais e renderam memes, fanarts e até trailers fictícios.

Em entrevista ao UOL , Erica explicou por que decidiu criar essa narrativa. " Não gosto de coisas padronizadas. Toda fanfic era clichê, sobre Justin Bieber e uma menina voltando do intercâmbio em Londres. Quis ser diferente ", disse.

Ela também defendeu o papel das fanfics como incentivo à leitura entre jovens. " Toda forma de literatura é válida. […] Fanfics gratuitas popularizaram o acesso à literatura ", afirmou. A história já ultrapassou 250 mil visualizações no Spirit Fanfiction.

Apesar da repercussão, Faustão nunca comentou publicamente sobre a fanfic. Em tom de brincadeira, o próprio João Silva já disse em entrevista que " eles já terminaram ". A ausência de uma resposta direta do apresentador apenas aumentou o fascínio dos fãs pelo meme.