Reprodução/ Instagram @gabyamarantos Gaby Amarantos decidiu colocar prótese

Gaby Amarantos, de 47 anos, surpreendeu os internautas nesta terça-feira (23), quando usou as redes sociais para anunciar uma cirurgia de silicone. A cantora e compositora diz se amar e explica o motivo de recorrer a um procedimento estético.





"Eu sempre tive muito orgulho do meu corpo e das minhas curvas, mas há muito tempo eu queria fazer essa transformação”, declarou no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,1 milhão de seguidores.





"Eu precisava de alguém que, além de ser um profissional, me tratasse com carinho, com amor. Qualquer transformação no corpo precisa ser muito amorosa, porque eu me amo muito", destacou.

"Fiz uma transformação muito bonita, aproveitei para fazer vários procedimentos para potencializar ainda mais o meu corpo", acrescentou ela, que ainda fez uma reflexão sobre as mudanças exteriores refletirem também no interior dela.

"Quando eu transformo meu corpo, minha mente fica mais feliz. Meu eu interior fica radiante de alegria", alegou a também atriz, que participou da novela "Além da Ilusão" em 2022.

"Meu corpo é minha casa, minha história e minha potência. As próteses fazem parte de um processo muito íntimo, consciente e cheio de afeto comigo mesma, não para atender às expectativas, mas para me olhar no espelho e me reconhecer ainda mais nessa nova fase", concluiu.

Solteira

Em agosto, durante participação no "Sem Censura", apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil, Gaby Amarantos comentou como está a fase solteira. Em novembro de 2024, veio a público o divórcio da artista com o diretor inglês Gareth Jones.

A titular da atração questionou: "Está beijando na boca, né?". Sem fugir da pergunta, Gaby declarou: "Amiga, muito". "Estou pegando os novinhos, amiga. Estou aprendendo com você. É muito jambu. Estamos sendo felizes em Juruna", completou, aos risos.

"Estou muito feliz, estou em um momento de beleza, mas não só a beleza do corpo físico, porque emagreci, mas uma beleza de ter tempo para investir na minha saúde mental, de poder ser reconhecida enquanto artista viva, jovem, em plenas faculdades e condições de ser patrimoniada 'gostosa', e estar curtindo a minha festa", apontou na ocasião.