Reprodução/Instagram Gaby Amarantos e ex-marido

A cantora Gaby Amarantos falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com o diretor inglês Gareth Jones , com quem foi casada por quase uma década. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (8), a artista contou que o casal já está separado há mais de um ano, desde o dia 12 de junho de 2023, e fez questão de desmentir especulações sobre uma possível traição.

Gaby explicou que não costuma expor a vida pessoal e que prefere falar da carreira, mas decidiu se pronunciar para evitar rumores. “Vocês sabem que eu não sou muito de falar da minha vida pessoal. Prefiro quando as pessoas se interessam pela minha música ou pela minha cultura. Mas, às vezes, é preciso lidar com situações que estão nos machucando há muito tempo”, comentou.





Segundo a cantora, o término do casamento foi um processo doloroso, pois ela e Gareth tinham um projeto de vida em conjunto. “Nós seguramos a notícia por muito tempo para preservar nossa família. Não houve traição, só muito respeito e amor. Quando ele começou um novo relacionamento, eu fui a primeira a saber e fiquei feliz por ele”, afirmou, referindo-se ao namoro atual de Jones com a modelo Rayssa Cardoso .

Solteira pela primeira vez em muito tempo, Gaby relatou que este relacionamento foi o que mais a ensinou e a ajudou a se tornar uma pessoa melhor. Ela agora aproveita para focar no bem-estar próprio e saúde mental. “Estou bem, feliz, podendo cuidar de mim e da minha saúde mental. Eu não comecei a emagrecer por causa da separação, mas agora estou com mais tempo para me fortalecer e ser a artista que vocês merecem”, disse. Por fim, a cantora pediu respeito, privacidade e agradeceu o carinho dos fãs.