Pedro Bial e Lula
Reprodução/ TV Globo
Pedro Bial e Lula

Pedro Bial, de 67 anos, surpreendeu os espectadores ao revelar os bastidores um desentendimento inusitado com  Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80. Segundo o jornalista da Globo, o presidente do Brasil "ficou magoado" por conta de uma piada polêmica.

Durante participação no "Provoca", da TV Cultura, o apresentador do "Conversa com Bial" detalhou a situação. O comunicador ainda pontuou que o político deveria parar de guardar mágoas pelo episódio.

"Queria aproveitar aqui e dizer que eu me arrependo de ter feito uma piada sobre o Lula, que ele ficou muito magoado", começou  ele, enfatizando ainda que "adoraria" marcar uma entrevista com o presidente.

"Ao mesmo tempo, assim como eu me arrependo, acho que ele tinha que deixar de ficar guardando mágoa dos outros porque ele sabe muito bem perdoar quando interessa a ele", disse.

"Fui cancelado umas 30 vezes porque disse que o Lula mentia... ele nunca mais me atendeu. Ele até me atendeu para falar da Isabel [Salgado, jogadora de vôlei], mas não para dar entrevista. Adoraria entrevistar o Lula de novo para uma conversa", admitiu.

Qual piada estremeceu a relação?

Em entrevista ao "Manhattan Connection", em 2021, Pedro Bial polemizou ao dizer que Lula gostaria de participar do programa dele. Na ocasião, o jornalista afirmou que aceitaria entrevistá-lo, desde que fosse com um polígrafo.

O dispositivo é conhecido por ser um detector de mentiras. "O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele", declarou Pedro na ocasião.

Pedro Bial. Foto: Reprodução/Globo
Prdo Bial. Foto: Reprodução/Globo
"Conversa com Bial": apresentador chora ao lembrar da mãe, Suzane Bial. Foto: Reprodução TV Globo - 1.6.2024
Pedro Bial segurando um vibrador no Conversa com Bial. Foto: Reprodução/Globo


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-24/bial-se-arrepende-de-piada-polemica-com-lula-ficou-magoado.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes