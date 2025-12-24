Reprodução/ TV Globo Pedro Bial e Lula

Pedro Bial, de 67 anos, surpreendeu os espectadores ao revelar os bastidores um desentendimento inusitado com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80. Segundo o jornalista da Globo, o presidente do Brasil "ficou magoado" por conta de uma piada polêmica.

Durante participação no "Provoca", da TV Cultura, o apresentador do "Conversa com Bial" detalhou a situação. O comunicador ainda pontuou que o político deveria parar de guardar mágoas pelo episódio.

"Queria aproveitar aqui e dizer que eu me arrependo de ter feito uma piada sobre o Lula, que ele ficou muito magoado", começou ele, enfatizando ainda que "adoraria" marcar uma entrevista com o presidente.

"Ao mesmo tempo, assim como eu me arrependo, acho que ele tinha que deixar de ficar guardando mágoa dos outros porque ele sabe muito bem perdoar quando interessa a ele", disse.

"Fui cancelado umas 30 vezes porque disse que o Lula mentia... ele nunca mais me atendeu. Ele até me atendeu para falar da Isabel [Salgado, jogadora de vôlei], mas não para dar entrevista. Adoraria entrevistar o Lula de novo para uma conversa", admitiu.

Qual piada estremeceu a relação?

Em entrevista ao "Manhattan Connection", em 2021, Pedro Bial polemizou ao dizer que Lula gostaria de participar do programa dele. Na ocasião, o jornalista afirmou que aceitaria entrevistá-lo, desde que fosse com um polígrafo.

O dispositivo é conhecido por ser um detector de mentiras. "O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele", declarou Pedro na ocasião.



