Reprodução/ Instagram @akimberllya Helena é filha de Neymar e Amanda Kimberlly

Amanda Kimberlly, de 31 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para mostrar como Helena, filha dela e de Neymar Jr., está. A garotinha de um ano passou por uma cirurgia após um grave acidente doméstico. Na ocasião, ela teve uma fratura exposta no dedo.

Por meio do Instagram, a influenciadora publicou uma foto da bebê usando uma pequena faixa sobre o machucado.





No clique, a pequena estava com a mão em um pé de jabuticaba. Em redes como X, antigo Twitter, os internautas repercutiram a foto, que evidencia o bom processo de recuperação da criança, que já voltou a movimentar a mão e os dedos.

Relembre

Em novembro, Helena estava brincando e acabou empurrando a posta de um closet no próprio dedo. Por conta da fratura exposta, ela precisou ser levada às pressas para um hospital, onde foi submetida a um procedimento cirúrgico.

"Estávamos brincando de nos maquiar no banheiro, e, quando a Helena foi para o closet se ver no espelho, ela empurrou uma porta que pegou vácuo com o vento e voltou com tudo, partindo o dedo dela em 90% no meio", explicou Amanda Kimberlly sobre as circunstâncias do acidente.

“Gente, não sei explicar para vocês o meu desespero e o dela ao ver o dedo pendurado por um fio de pele. Eu não sei quem chorava e gritava mais aqui em casa. Sem dúvidas, foi o pior dia da minha vida", acrescentou à época.

O procedimento cirúrgico foi concluído sem intercorrências. "Graças a Deus, ocorreu tudo bem: o ligamento do dedo foi feito, e ele está no lugar, reagindo bem aos medicamentos", destacou.

"Mesmo vivendo todo aquele caos, ela estava ali, com saúde e toda serelepe, mesmo com o dedinho pendurado. Escrevo este relato para esclarecer a vocês que perguntaram o que houve e também como um alerta”, completou.

Filhos

Além de Helena, Neymar é pai de Mavie, Mel e Davi Lucca. As meninas são do relacionamento com Bruna Biancardi. Já o primogênito é do antigo romance com Carol Dantas.



