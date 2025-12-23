Reprodução/ TV Globo Zé Neto e Cristiano no "Fantástico"

A dupla sertaneja formada por Zé Neto & Cristiano esteve perto de chegar ao fim, como ocorreu com várias da indústria fonográfica nacional, a exemplo de Simone & Simária, Zezé Di Camargo & Luciano, entre outros.

Segundo Cristiano, ele deu um ultimato ao parceiro e afirmou que encerraria as atividades profissionais caso a exigência não fosse cumprida. Ele detalhou os bastidores do episódio em entrevista ao jornalista André Piunti, no YouTube.







"No pós-pandemia, depois do acidente da Marília, o Zé foi ficando mal. O maior problema, de início, foi o cigarro eletrônico (…). Ele não tinha voz nem mais para falar. Ele chegava para fazer os shows, não tinha voz para cantar e se anestesiava no álcool", lembrou.

Reprodução: TV Globo Zé Neto no "Fantástico"

"[Zé Neto] Subia no palco bêbado, e, ao mesmo tempo, tratando a depressão com medicamentos. Tive que fazer um ultimato: ‘Ou você para de beber ou a dupla acaba’.", afirmou.

Pausa

Cristiano relatou que, depois da conversa decisiva, convocou uma reunião para discutir os rumos da parceria. Ao fim do encontro, prevaleceu o entendimento de que o mais adequado seria Zé Neto se afastar temporariamente dos palcos para cuidar da saúde.

"Eu disse que não podia mais continuar como estava. Não queria ser o responsável pela morte dele", contou o artista. O hiato da dupla durou de outubro a dezembro de 2024. Muitos pensavam que eles não retornariam aos palcos, apontou o cantor.

Reprodução: Instagram Zé Neto e Cristiano

"No começo as pessoas não tinham esperança de que o ele se recuperaria e de que a gente voltaria à ativa como era antes. Voltamos, mas com meio pé no acelerador. Não precisamos mais daquela loucura do início, aquela ganância", concluiu.