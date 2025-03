Reprodução: TV Globo Zé Neto





Zé Neto, da dupla com Cristiano, voltou a falar sobre sua batalha contra os vícios. O sertanejo fez uso abusivo de bebida alcoólica, medicamentos e cigarro eletrônico. Ele já pausou a carreira duas vezes por problemas de saúde mental.







O novo desabafo veio à tona durante uma transmissão ao vivo com Frei Gilson, na madrugada desta quinta-feira (27). No bate-papo, o sertanejo explicou a busca pelas substâncias: "Eu estava viciado em tudo que me tirava de mim".

"Eu queria fazer qualquer tipo de negociação para sair de mim. Então, eu usava muita bebida e muitos remédios, muitos medicamentos, cigarro eletrônico — que foi, eu acho que, de tudo que eu fiz, é o que mais me arrependo", destacou Zé.

De acordo com o cantor, ele colhe as consequências negativas do uso do dispositivo, também conhecido como vape , até hoje. "Mas estou, graças a Deus, sendo restituído", celebrou o parceiro de Cristiano.



Zé Neto destaca que imagina ter alegria com o ato, mas que, na realidade, aquilo estava o destruindo: "Hoje a minha vida é outra. Meus prazeres, na verdade, são ficar com a minha família, ir à missa, brincar com meus filhos. Eu acho que isso é o que realmente importa. O resto é só o resto".

Em agosto do ano passado, a dupla Zé Neto & Cristiano anunciou uma pausa de 90 dias. O motivo era a saúde de Zé, que passava por um tratamento de depressão e síndrome do pânico. Em 2022, o cantor passou por um problema semelhante, também ligado à bebida. Na época, os dois quase se separaram.



"Ele se tornou uma pessoa descontrolada com álcool, tomava medicamento para depressão, vi o Zé no fundo do poço. O Zé estava morrendo. Quando veio o Miguel [filho de Cristiano e afilhado de Zé], falei que precisava cuidar dos meus e não dava mais", lembrou Cristiano, ao ' Fantástico '.