Reprodução Instagram João Guilherme gerou especulações sobre suposta harmonização facial

O ator João Guilherme, de 23 anos, voltou a ser assunto nas redes sociais após aparecer com um visual diferente em publicações feitas no último domingo (21). Filho do cantor Leonardo, o artista despertou a curiosidade dos internautas, que passaram a especular possíveis mudanças estéticas no rosto.

No X, antigo Twitter, os comentários se multiplicaram questionando se o ator teria se submetido a algum procedimento facial. “Ele fez algum procedimento?”, escreveu um usuário. “Eu acho que ele mexeu nesse rosto aí”, opinou outro. Houve ainda quem destacasse que a mudança não tirou o charme do ator. “Ele sempre foi lindo, mas parece ter feito algo”, comentou um terceiro. Apesar da repercussão, João Guilherme não se manifestou publicamente sobre o assunto.

A curiosidade em torno do novo visual, no entanto, não é novidade na trajetória do ator. Em outras fases, João Guilherme já passou por transformações que chamaram atenção do público. Entre elas, a adoção do brow lamination, técnica que deixa as sobrancelhas mais volumosas e alinhadas, com os fios penteados para cima, mantendo um efeito natural.

Outra mudança recente foi a decisão de remover algumas tatuagens por meio de procedimentos a laser. Em ocasiões anteriores, o ator explicou que a escolha estava relacionada a novas fases da vida e a arrependimentos pontuais. Já no sorriso, João Guilherme optou por ajustar as lentes de contato dentais, trocando o tom muito branco por uma cor mais natural e corrigindo pequenas assimetrias, buscando um resultado menos artificial.





Novo affair?

No campo pessoal, o ator também tem sido alvo de comentários. Embora tenha afirmado estar solteiro após o término com Bruna Marquezine, ocorrido em fevereiro de 2025, João Guilherme vem sendo associado a um possível romance discreto com a modelo Luiza Perote. Os dois foram vistos juntos em viagens, como no Japão, e trocam interações carinhosas nas redes sociais, o que tem alimentado rumores de um affair.



