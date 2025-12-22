Reprodução/Instagram Mateus Solano e irmão curtindo praia

O ator Mateus Solano, 44, movimentou as redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de seu irmão caçula, Gabriel Schenker, em seu perfil no Instagram. A imagem, publicada neste domingo (21), em que os dois aparecem sorridentes durante um dia de praia, rapidamente chamou a atenção dos seguidores que logo reagiram à impressionante semelhança na aparência física entre os irmãos.

Solano, que soma milhões de seguidores na plataforma, tem aproveitado momentos pessoais fora dos holofotes para mostrar um lado mais íntimo de sua vida. Gabriel, que é bailarino e reside há mais de uma década em Bruxelas, na Bélgica, não aparece frequentemente em posts públicos do ator, o que tornou o clique ainda mais comentado pelos fãs.

Um internauta chegou a brincar com a aparência semelhante dos dois: “Gente, ele tem um irmão gêmeo?”, enquanto outro ironizou a situação com humor: “Deu… abri o celular e está passando novela ‘O Clone’", referindo-se à trama que marcou gerações.

Mateus Solano, atualmente com 44 anos, é um dos atores mais reconhecidos da dramaturgia brasileira, com mais de duas décadas de carreira. Ele ganhou destaque nacional com papéis marcantes em novelas da TV Globo, como o vilão Félix em Amor à Vida, e mais recentemente tem se dedicado também ao teatro, incluindo o monólogo O Figurante, em turnê pelo país.

Já Gabriel Schenker, seu irmão, embora menos conhecido do grande público, construiu sua própria trajetória artística como bailarino e vive no exterior, o que torna esses encontros e registros junto da família ainda mais especiais para os fãs.