Instagram/@brunahamu Bruna Hamu anuncia chegada da terceira filha

Ex-protagonista de Malhação, Bruna Hamu anunciou neste sábado (20) a chegada de sua terceira filha.

A atriz, de 35 anos, usou as redes sociais para dividir a novidade com os seguidores e apresentou a recém-nascida, fruto de seu casamento com o assessor Leonardo Feltrim, seu companheiro desde 2022.

Na publicação, Bruna celebrou o momento especial em família.

“Alina Hamú Feltrim. 20/12/25 Nossa princesinha chegou. Trazendo mais luz e ainda mais alegria pra nossa família", escreveu a artista, ao divulgar fotos ao lado do marido e da bebê.

Além de Alina, Bruna é mãe de Joaquim, também do relacionamento com Feltrim, e de Julio, seu filho mais velho, do antigo relacionamento com o empresário Diego Moregola.

Conhecida por trabalhos na televisão, Bruna Hamu não atua em novelas desde A Dona do Pedaço, exibida em 2019. No mesmo período, Bruna viveu uma transformação pessoal ao se aprofundar na espiritualidade, o que a levou a reavaliar a carreira e a se afastar do meio artístico por não se sentir mais à vontade nesse caminho.