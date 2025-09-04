Globo/Instagram Bruna Hamú deixou carreira de atriz e hoje é pastora evangélica

A atriz Bruna Hamú, de 35 anos, conhecida por interpretar Bianca em " Malhação: Sonhos " (2014–2015), abandonou a carreira artística e passou a se dedicar ao ministério evangélico. A decisão foi tomada em 2019, após sua participação em " A Dona do Pedaço ".

A mudança foi revelada em entrevista de 2023, quando Bruna explicou que deixou a TV porque “ novelas e filmes têm cenas contrárias ” ao que vive em sua fé.

Hoje, Bruna é casada com o pastor Leo Feltrim, com quem lidera os ministérios Flow e Vox Campinas, ligados à Zion Church. Os dois se conheceram em 2020, depois que Bruna assistiu a uma pregação de Leo e afirmou ter ouvido uma voz divina dizendo que “ era ele ”.

Bruna e Leo ficaram noivos em fevereiro de 2022 e se casaram em dezembro do mesmo ano, em cerimônia religiosa transmitida ao vivo no Instagram. Atualmente, o casal é pai de Joaquim, nascido em julho de 2024, e anunciou em julho de 2025 a espera pelo terceiro filho.

Além dos filhos com Leo, Bruna também é mãe de Júlio, de 8 anos, fruto de seu antigo casamento com o empresário Diego Moregola. A atriz contou que a aproximação com a igreja começou após o divórcio.

Criada em família evangélica, Bruna intensificou a vivência religiosa em 2019, quando decidiu deixar a TV. Na época, afirmou que as mensagens transmitidas nas produções não combinavam mais com a missão que desejava seguir.

Apesar da mudança de vida, a atriz ainda é lembrada por papéis marcantes. Além de "Malhação: Sonhos", atuou em "Sangue Bom" (2013), "A Lei do Amor" (2016), "A Dona do Pedaço" (2019) e também participou de filmes como "O Shaolin do Sertão" e "Estação Rock".