Problema estrutural provoca atraso em show de Gusttavo Lima

O show de Gusttavo Lima realizado na noite de sexta-feira (19), em Cuiabá, começou fora do horário previsto após um problema estrutural no palco montado no Parque Novo Mato Grosso.
Parte da estrutura central cedeu horas antes da apresentação, o que obrigou a equipe técnica a refazer a montagem pouco antes do início do evento.
O cantor subiu ao palco por volta da meia-noite e decidiu explicar pessoalmente ao público o motivo do atraso. A atração integrou a programação comemorativa pela inauguração do Hospital Central, obra aguardada há 34 anos e concluída recentemente pelo governo do estado.
O momento foi registrado por fãs que acompanhavam a apresentação. Segundo ele, a montagem havia sido concluída ainda no período da tarde, mas a falha comprometeu a segurança do espaço.
“Achei que esse show nem aconteceria. Eu perguntei ao produtor que horas daria para começar, e ele disse às 2h da manhã, e eu disse não, porque tinha gente esperando desde 17h, desde às 18h. Eu só sei que essa galera da produção fez ...”, declarou Gusttavo, ao reconhecer o esforço da equipe para manter a apresentação.
O evento ocorreu na arena de shows do Parque Novo Mato Grosso, espaço projetado para receber grandes espetáculos nacionais e internacionais.