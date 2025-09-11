Reprodução/ Instagram @andressasuita @lisalnritter Gusttavo Lima e Andressa Suita; Lisa Ritter e Thiago Brava

Andressa Suita, de 37 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (10) para se pronunciar sobre a recente polêmica na qual foi envolvida. A influenciadora foi acusada de ter causado uma briga entre o marido, Gusttavo Lima, e o também cantor sertanejo Thiago Brava.



Os boatos defendiam que ela teria pegado conversas comprometedoras entre o marido dela e o outro artista, tendo ainda mostrado o conteúdo das mensagens para a esposa deste outro músico, Lisa Ritter.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 15,4 milhões de seguidores, ela decidiu se pronunciar e negar as suposições. Andressa ainda garantiu que levaria a situação ao campo jurídico.





"A assessoria jurídica da modelo Andressa Suita, por meio de seu advogado Cláudio Bessas, vem esclarecer que as falácias que estão sendo veiculadas na imprensa e redes sociais, de forma inescrupulosa, envolvendo seu nome, como sendo a causadora de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e o cantor Thiago Brava, são totalmente inverídicas", começa a nota.

"Não passando de apelativo sensacionalismo, com o cunho de enganar seus seguidores e leitores. Andressa não teve qualquer contato com a esposa de Thiago Brava, sra. Lisa Ritter, nem tão pouco, criou a repudiante e fantasiosa situação narrada na matéria, orquestrada e veiculada de forma leviana, atribuindo a ela (Andressa), que tenha feito qualquer exigência em relação à vida pessoal ou profissional de seu marido Gusttavo Lima", acrescenta.

Suita ainda garantiu que acionou os advogados para levar o caso à Justiça. "Diante da propagação das notícias falsas veiculadas, a influenciadora reitera seu compromisso com a verdade e, informa que todas as medidas judiciais cabíveis, já estão sendo adotadas contra os irresponsáveis", concluiu.

Sertanejo e esposa se pronunciam

Thiago Brava também veio a público se posicionar após a polêmica ganhar repercussão nacional. Ele negou qualquer tipo de desentendimento com Gusttavo Lima.

"Só para a gente colocar uma pedra nisso aqui. Não tem briga entre mim e o Gustavo. Fui lá no Clássico, cantei com ele lá, a gente fez a piada do pai ali, falando como era pai do outro. Aquilo ali é uma piada interna, coisa que a gente fala entre amigos ali, é uma piada velha. Não tem nada de briga, não tem nada de treta", afirmou.

A esposa dele, Lisa Ritter, está viajando pelo Egito, mas fez uma pausa na expedição para comentar o episódio. "Bom, já que a fofoca está no meu nome, então deixa eu dar a minha versão aqui. Na verdade, não tem versão. Eu não pego o celular do Thiago. Se um dia eu vi alguma mensagem do Gustavo, saiu da boca dele, porque eu não li nada e não tem nada contra Andressa. A Andressa é uma pessoa maravilhosa, com a qual eu me conectei desde a primeira vez, diferente de muitas outras pessoas que eu já conheci", disse.