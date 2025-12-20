Instagram/@loracarola Carolina Dieckmann desabafa cinco meses após morte de Preta Gil

Cinco meses após a morte de Preta Gil, Carolina Dieckmann voltou a falar publicamente sobre a perda da amiga.

Em publicações nos stories do Instagram, a atriz descreveu como o luto ainda faz parte de sua rotina e revelou que a ausência segue presente no dia a dia.

Carolina comparou o processo de luto a uma luta constante. “O luto é um soco todo dia. Às vezes você está mais forte e aguenta firme. Noutros é nocaute... Mas todo dia é um soco, o luto”, afirmou. As duas mantinham uma amizade próxima, construída ao longo de anos.

Em outras publicações, a atriz também relembrou os últimos momentos ao lado de Preta Gil, ressaltando o cuidado e o carinho. Carolina acompanhou de perto todo o tratamento da cantora, inclusive durante a tentativa de terapias experimentais nos Estados Unidos.

Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos. A cantora e empresária enfrentava um câncer colorretal diagnosticado em janeiro de 2023.

Após um período de remissão, a doença retornou em 2024 com metástases, atingindo o peritônio, linfonodos e o ureter, o que motivou a busca por novos tratamentos fora do país.

Filha de Gilberto Gil, Preta deixou o filho F rancisco Gil, fruto do relacionamento com o ator Otávio Müller, e a neta Sol de Maria, filha de Francisco com a modelo Laura Fernandez.