Gominho e Preta Gil
Reprodução/redes sociais
Gominho e Preta Gil

Gominho, de 36 anos, surpreendeu os espectadores ao fazer uma revelação sobre  Preta Gil. Segundo o comunicador, a melhor amiga cogitou recorrer ao suicídio assistido antes de optar por um tratamento experimental.

Durante participação no "Sem Censura", da TV Brasil, ele detalhou a situação. "Ela teve a possibilidade do tratamento lá fora, que é uma coisa que nem todo mundo tem", iniciou.


"Na época, ela ficou se questionando muito. Ela falou: 'não sei se eu faço, não sei se eu paro tudo, eu não sei se eu faço o suicídio assistido'. Ela cogitou", acrescentou.

Gominho diz ter sido favorável ao tratamento experimental, argumentando que a filha de Gilberto Gil tinha condições financeiras para os custos.  "Eu falei: 'amiga, bora gastar esse dinheiro, querida. Se tem essa tentativa [de tratamento experimental] lá fora, vamos para Nova York, sim'. E aí ela foi", contou.

Etapa final

O famoso ainda se comoveu ao lembrar dos últimos momentos com Preta. Segundo ele, um dos médicos disse que o caso dela não tinha mais solução, que não havia possibilidades de tratamento.

"Nesses 10 dias, o câncer comeu ela. E aí, quando médico falou: 'olha, não adianta mais fazer o tratamento'. Aí ela se entregou. Fechou o olho, parou de falar e só mexia a cabeça. Estava só esperando o aval. Para mim, ela se entregou. Eu só pedia para Deus levá-la", declarou.

"Eu estava indo embora, e ela pegou minha mão, assim, me olhou com um olhar… Que ali, naquele olhar... Eu fechei a porta do quarto e chorei 10 dias", concluiu.

Relembre

Preta Gil faleceu aos 50 anos no dia 20 de julho,  enquanto estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra câncer colorretal. A artista se mudou do Brasil em busca de alternativas para o caso dela.

O velório de Preta Gil acontece neste momento no Theatro Municipal. O Portal iG está no local para acompanhar a movimentação e a despedida de familiares, amigos e fãs.. Foto: Foto: Portal iG
O comediante Yuri Marçal compareceu à despedida. Foto: Reprodução
Duda Beat, colega de profissão de Preta Gil, esteve na despedida. Foto: Reprodução
A jornalista Maju Coutinho compareceu junto ao marido, Agostinho Paulo Moura, no velório . Foto: Reprodução
Cleo Pires e a mãe, Glória Pires, se despedem de Preta Gil. Foto: Reprodução
Carolina Dieckmmann, que esteve nos Estados Unidos com Preta, se despediu da amiga; ao fundo, Caio Blat. Foto: Reprodução
O ex-BBB e ator Douglas Silva se emocionou durante a cerimônia. Foto: Reprodução
Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Sheron Menezzes compareceram juntos na cerimônia de despedida de Preta. Foto: Reprodução
A atriz Patrícia Pillar não conteve às lágrimas durante a despedida. Foto: Reprodução
Thaynara OG, influenciadora de lifestyle, chorou durante a despedida de Preta Gil. Foto: Reprodução
Regina Casé compareceu à cerimônia junto a filha, Benedita. Foto: Reprodução
O ator e ex-namorado de Preta Gil Caio Blat lamentou a morte da artista. Foto: Reprodução
Maquiador Fernando Torquatto esteve na despedida. Foto: Reprodução
A vereadora do PSOL Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, se despediu de Preta Gil. Foto: Reprodução
Filho único da artista, Francisco Gil se despediu da mãe.. Foto: João Pedro Lima/Portal iG
Malu Mader beija Preta Gil e Cláudia Abreu observa gesto de carinho.. Foto: Foto: João Pedro Lima/ Portal iG
Xanddy e Carla Perez compareceram ao velório, no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro.. Foto: Foto: João Pedro Lima/ Portal iG
Amiga de Francisco Gil, Alice Wegmann esteve na cerimônia após uma pausa nas gravações de "Vale Tudo".. Foto: Foto: João Pedro Lima/ Portal iG
Marcelo Serrado apareceu para dar adeus.. Foto: Foto: João Pedro Lima/ Portal iG
Péricles se emocionou ao se aproximar do caixão de Preta Gil.. Foto: Foto: João Pedro Lima/ Portal iG
Paula Lima lamentou a morte de Preta Gil.. Foto: Foto: João Pedro Lima/ Portal iG
Janja e Margareth Menezes prestaram pêsames aos familiares de Preta Gil.. Foto: João Pedro Lima/Portal iG
Thiaguinho e Carol Peixinho se despedem de Preta Gil.. Foto: João Pedro Lima/ Portal iG
Aos 50 anos, Preta Gil faleceu no domingo (20), em Nova York. Ela havia se mudado para os Estados Unidos na esperança de um tratamento experimental, após tentar todos os recursos disponíveis no Brasil.. Foto: Reprodução/redes sociais


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-12/gominho-revela-que-preta-gil-pensou-em-suicidio-assistido.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes