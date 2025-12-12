Reprodução/redes sociais Gominho e Preta Gil

Gominho, de 36 anos, surpreendeu os espectadores ao fazer uma revelação sobre Preta Gil. Segundo o comunicador, a melhor amiga cogitou recorrer ao suicídio assistido antes de optar por um tratamento experimental.

Durante participação no "Sem Censura", da TV Brasil, ele detalhou a situação. "Ela teve a possibilidade do tratamento lá fora, que é uma coisa que nem todo mundo tem", iniciou.





"Na época, ela ficou se questionando muito. Ela falou: 'não sei se eu faço, não sei se eu paro tudo, eu não sei se eu faço o suicídio assistido'. Ela cogitou", acrescentou.

Gominho diz ter sido favorável ao tratamento experimental, argumentando que a filha de Gilberto Gil tinha condições financeiras para os custos. "Eu falei: 'amiga, bora gastar esse dinheiro, querida. Se tem essa tentativa [de tratamento experimental] lá fora, vamos para Nova York, sim'. E aí ela foi", contou.

Etapa final

O famoso ainda se comoveu ao lembrar dos últimos momentos com Preta. Segundo ele, um dos médicos disse que o caso dela não tinha mais solução, que não havia possibilidades de tratamento.

"Nesses 10 dias, o câncer comeu ela. E aí, quando médico falou: 'olha, não adianta mais fazer o tratamento'. Aí ela se entregou. Fechou o olho, parou de falar e só mexia a cabeça. Estava só esperando o aval. Para mim, ela se entregou. Eu só pedia para Deus levá-la", declarou.

"Eu estava indo embora, e ela pegou minha mão, assim, me olhou com um olhar… Que ali, naquele olhar... Eu fechei a porta do quarto e chorei 10 dias", concluiu.

Relembre

Preta Gil faleceu aos 50 anos no dia 20 de julho, enquanto estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra câncer colorretal. A artista se mudou do Brasil em busca de alternativas para o caso dela.



