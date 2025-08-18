Ator, cantor e compositor conhecido pelo grande público como figura tarimbada nas novelas, Alexandre Nero sempre se mostrou músico versátil como vocalista da banda paranaense Fato, e também em carreira solo que lhe rendeu três discos e um DVD.
É, portanto, sintomático que o músico não seja um estranho no ninho em Explode Coração, concerto que a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga realiza nesta quarta-feira, 20, no palco do Teatro Santander, em São Paulo, dois meses após subir ao palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a participação também do ator.
Nero será o convidado da orquestra na celebração aos 80 anos que Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior (1945-1991), o Gonzaguinha, completaria neste 2025, não tivesse saído de cena vítima de um acidente de carro.
O concerto vai enfileirar clássicos compostos e lançados pelo músico e por intérpretes como Maria Bethânia, Simone e Elis Regina (1945-1982). Nero e a Orquestra interpretarão canções como Sangrando , Começaria Tudo Outra Vez , Lindo Lago do Amor e, claro, O Que é O Que é .
A apresentação única acontece a partir das 20h e os ingressos custam de R$15 (meia) a R$70 (inteira). Confira abaixo o programa que deve ser seguido na noite de 20 de agosto, portanto há pouco mais de um mês da data de nascimento de Gonzaguinha, em 22 de setembro.
1- Eu Apenas Queria que Você Soubesse (Gonzaguinha, 1987)
2- Sementes do Amanhã (Nunca Pare de Sonhar) (Gonzaguinha, 1984)
3- Espere por mim Morena (Gonzaguinha, 1976)
4- Recado (Gonzaguinha, 1979)
5- Começaria Tudo Outra Vez (Gonzaguinha, 1976)
6- E Vamos à Luta (Gonzaguinha, 1980)
7- Grito de Alerta (Gonzaguinha, 1979)
8- Não dá Mais pra Segurar (Explode Coração) (Gonzaguinha, 1978)
Participação Especial: Alexandre Nero
9- Lindo Lago do Amor (Gonzaguinha, 1984)
10- Guerreiro Menino (Um Homem Também Chora) (Gonzaguinha, 1983)
11- Sangrando (Gonzaguinha, 1987)
12- É (Gonzaguinha, 1988)
13- O que é, O que é (Gonzaguinha, 1982)