Reprodução/ Instagram @priscilafantin Priscila Fantin

Priscila Fantin, de 42 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para abrir um álbum de fotos no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 2,4 milhões de seguidores.



Curtindo momentos de descanso, a intérprete está fazendo uma viagem por Pernambuco, destino nacional recorrente entre as celebridades da classe artística.





Em um dos cliques, a campeã do "Dança dos Famosos 2023" aparece com um biquíni de bolinhas. Já em outro, aproveitou as paisagens paradisíacas e ainda nadou na praia.

Fantin está viajando ao lado do marido, Bruno Loves, e também do filho, Romeo, fruto da antiga relação dela com Renan Abreu. O trio ainda fez um passeio de buggy e barco.

"Nosso segundo dia foi em Cabo de Santo Agostinho, começando pela praia de Suape, na Baia da Preguiça, onde visitamos o arrecife, o manguezal e curtimos no banco de areia", começou ela na legenda.

"De almoço, casquinha de aratu e moqueca de polvo. Da mesa para rede, claro. No fim do dia, passeio de buggy para ver o pôr do sol na praia de Calhetas e conhecer a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré", acrescentou.



Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "O corpo maravilhoso dela. Saudade de você nas telinhas, Pri", disse uma. "Perfeita", destacou outra. "Nada melhor do que viajar em família", completou uma terceira. "Amei as fotos", opinou uma quarta.

Saiba mais

Priscila Fantin é uma atriz brasileira que participou de vários folhetins da Rede Globo. Um dos mais lembrados é "Chocolate com Pimenta"(2003), no qual defendeu a vilã Olga.

Além desta personagem, a batalhadora Serena, protagonista de "Alma Gêmea"(2005), também é marcada na carreira da artista. Ambas as narrativas foram escritas por Walcyr Carrasco.

A atriz e o autor, inclusive, trabalharam juntos em outras ocasiões. Como em 2008, no melodrama "Sete Pecados". Os dois se desentenderam em 2011, quando ela recusou um papel em "Morde & Assopra", porém se reconciliaram em 2016, ano em que Fantin compôs o elenco de "Êta Mundo Melhor!".

