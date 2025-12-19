Nego do Borel pede Júlia Pires em casamento durante jantar romântico em Dubai
Instagram
Nego do Borel pede Júlia Pires em casamento durante jantar romântico em Dubai

Nego do Borel anunciou o noivado com a influenciadora Júlia Pires na noite de quinta-feira (18), durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O cantor fez o pedido durante um jantar em um restaurante com aquário. A cena foi compartilhada nas redes sociais nesta sexta-feira (19). 

O pedido contou com a participação da equipe do restaurante. Um mergulhador surgiu no aquário próximo à mesa com uma placa escrita: “Júlia, você quer casar comigo?”. A influenciadora, que soma mais de 17 mil seguidores nas redes sociais, aceitou o pedido no local.

Júlia Pires comentou a surpresa nos stories do Instagram. “Mais uma vez surpreendida. Te amo meu amor! Para sempre sua”, escreveu. O registro do momento foi publicado pelo casal.

Nego do Borel  também celebrou o noivado nas redes sociais. “Mergulhador trouxe a plaquinha e eu agora sou noivo e me preparo para meu casamento. Obrigado meu Deus por tudo, me sentindo diferente hoje, dia que vai ficar marcado na minha vida”, declarou o cantor.

Após o jantar, o casal seguiu a comemoração em Dubai. Os dois celebraram o noivado com bolo, música e uma sessão de karaokê. As imagens mostram clima de festa e descontração. O cantor publicou novos registros ao longo da noite.

Nego do Borel pede Júlia Pires em casamento durante jantar romântico em Dubai
Instagram
Nego do Borel pede Júlia Pires em casamento durante jantar romântico em Dubai

A viagem faz parte de um período de descanso do artista. Nos últimos meses, Nego do Borel vinha mantendo uma rotina mais discreta nas redes sociais, com poucas aparições públicas ligadas à carreira musical.

Relações anteriores e histórico polêmico

O anúncio do noivado também reacendeu lembranças da relação passada de Nego do Borel com a atriz Duda Reis. O relacionamento terminou em dezembro de 2020, após três anos, e foi seguido por acusações graves feitas pela atriz.

Duda Reis  registrou boletim de ocorrência em janeiro de 2021. A atriz acusou o cantor de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV. Outras ex-namoradas, como Swellen Sauer, também prestaram depoimento à polícia.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-19/nego-do-borel-pede-julia-pires-em-casamento-durante-jantar-romantico-em-dubai.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes