Instagram Nego do Borel pede Júlia Pires em casamento durante jantar romântico em Dubai

Nego do Borel anunciou o noivado com a influenciadora Júlia Pires na noite de quinta-feira (18), durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O cantor fez o pedido durante um jantar em um restaurante com aquário. A cena foi compartilhada nas redes sociais nesta sexta-feira (19).

O pedido contou com a participação da equipe do restaurante. Um mergulhador surgiu no aquário próximo à mesa com uma placa escrita: “Júlia, você quer casar comigo?”. A influenciadora, que soma mais de 17 mil seguidores nas redes sociais, aceitou o pedido no local.

Júlia Pires comentou a surpresa nos stories do Instagram. “Mais uma vez surpreendida. Te amo meu amor! Para sempre sua”, escreveu. O registro do momento foi publicado pelo casal.

Nego do Borel também celebrou o noivado nas redes sociais. “Mergulhador trouxe a plaquinha e eu agora sou noivo e me preparo para meu casamento. Obrigado meu Deus por tudo, me sentindo diferente hoje, dia que vai ficar marcado na minha vida”, declarou o cantor.

Após o jantar, o casal seguiu a comemoração em Dubai. Os dois celebraram o noivado com bolo, música e uma sessão de karaokê. As imagens mostram clima de festa e descontração. O cantor publicou novos registros ao longo da noite.

A viagem faz parte de um período de descanso do artista. Nos últimos meses, Nego do Borel vinha mantendo uma rotina mais discreta nas redes sociais, com poucas aparições públicas ligadas à carreira musical.

Relações anteriores e histórico polêmico

O anúncio do noivado também reacendeu lembranças da relação passada de Nego do Borel com a atriz Duda Reis. O relacionamento terminou em dezembro de 2020, após três anos, e foi seguido por acusações graves feitas pela atriz.

Duda Reis registrou boletim de ocorrência em janeiro de 2021. A atriz acusou o cantor de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV. Outras ex-namoradas, como Swellen Sauer, também prestaram depoimento à polícia.