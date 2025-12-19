Reprodução/ Instagram @carolchamberlain @primeirominutofotografia Carol Chamberlain com Estella

Carolina Chamberlain se tornou assunto em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter. Isso depois de ter anunciado, nesta quinta-feira (18), o nascimento de Estella.

Por meio do Instagram, ela compartilhou algumas fotos da chegada da bebê. Os registros mostram ocasiões marcantes, como a apresentação da bebê à família.





Além disso, o instante em que Estella foi acolhida pela primeira vez no colo foi compartilhada nas redes sociais. A ex-estrela mirim tornou pública a gestação em julho deste ano e revelou que a gravidez aconteceu de forma inesperada.



REPRODUÇÃO/ SBT Carol Chamberlain como Dani em "Chiquititas"

A bebê é filha da atriz e de Guilherme Deeke. Embora tenha anunciado a gestação há algum tempo, muitos internautas que acompanharam a intérprete em "Chiquititas", telenovela infantil do SBT, não sabiam que a jovem de 21 anos estava grávida.

"Mas já? Alguém conta para a Carol que a Dani fugiu do orfanato e engravidou?", brincou uma, em referência ao folhetim adaptado por Íris Abravanel. "Não acredito, nem sabia da gravidez", pontuou um segundo.

"Quanto tempo eu dormi? Que venha com muita saúde", destacou um terceiro. "Que fofura. Parabéns aos novos papais, que esta família seja imensamente feliz", desejou ainda um quarto.

Saiba mais

Carol interpretou Dani em "Chiquititas". Na novela, a garota ficou marcada no imaginário popular pelos embates que travava com vários personagens. Dani confrontava até mesmo a mãe Letícia, interpretada pela atriz Amanda Acosta.

Atualmente, Chamberlain cursa Publicidade e Propaganda e continua produzindo conteúdo na web. Em julho deste ano, ela contou que a gravidez foi inesperada, principalmente porque ela tomava anticoncepcional.