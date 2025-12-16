Reprodução/Instagram/@manowalter Cantor Mano Walter

Na noite do último domingo (14), um show de Mano Walter, na cidade de Belém do Piauí, quase terminou em tragédia. Durante a apresentação, parte do material pirotécnico utilizado na cenografia foi direcionada para a área da plateia devido a uma falha.

A equipe do cantor explicou que uma das estruturas que sustentava os fogos apresentou um problema inesperado, fazendo com que os efeitos atingissem uma área próxima ao público presente.

Percebendo o incidente, os profissionais do artista interromperam imediatamente o acionamento dos equipamentos. No fim, tudo não passou de um grande susto, e ninguém se feriu.





Fogos nos shows

Em várias imagens compartilhadas nas redes sociais do artista, é possível ver os efeitos pirotécnicos que fazem parte do show e são utilizados ao longo da apresentação. Conhecido por hits como "Não Deixo Não" e "Festa da Vaquejada", Mano Walter atraiu grande público, lotando o espaço.

Terceiro filho

Reprodução/Instagram/@manowalter Mano Walter terá mais um filho





Além da repercussão do show, Mano Walter anunciou recentemente, ao lado da esposa Débora Silva, a chegada do terceiro filho do casal. Eles são pais de José, de 5 anos, e Maria Clara, de 2.

A novidade foi revelada durante um chá de revelação intimista, quando confirmaram que a família será aumentada com a chegada de um menino, que se chamará Francisco.

"E Deus segue nos honrando… Nosso Francisco está a caminho. Em meio à dor, Ele nos presenteia com uma vida nova, com promessas, com luz. Hoje, fazemos ecoar em nossos corações as palavras de São Francisco", iniciou o casal.

"Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz'. Que esse pequenino chegue trazendo paz onde há tristeza, amor onde há feridas abertas, e esperança onde o coração ainda chora'", enfatizou.

"Que a vida do nosso Francisco seja um sopro do Espírito,

seja consolo, seja recomeço, seja prova viva de que Deus nunca abandona aqueles que confiam Nele", continuou.

Por fim, os dois agradeceram pelo momento mágico com a chegada do terceiro filho, torcendo para que a vida do novo herdeiro seja a mais bela possível.

"Obrigado, meu Deus, por mais esse milagre. Que ele venha com saúde, cercado de graça, e que a sua chegada transforme nossa casa em ainda mais amor", finalizaram.