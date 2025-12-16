Reprodução/Rede TVT Pe. Júlio Lancellotti fala sobre última transmissão de missa

O arcebispo dom Odilo Scherer, determinou o fim das transmissões das missas do padre Júlio Lancellotti da Paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, em São Paulo, onde atua há mais de 40 anos. A decisão foi confirmada pelo próprio sacerdote no último domingo (14).

Em documento divulgado, também foram mencionados o período de afastamento temporário das redes sociais do padre Júlio e a suspensão das transmissões on-line das missas dominicais realizadas na paróquia.

As celebrações presididas pelo sacerdote vinham sendo acompanhadas por fiéis de diversas regiões do país e também do exterior, por meio das transmissões digitais. Padre Júlio mantinha ainda forte presença no ambiente virtual, onde divulgava ações pastorais e posicionamentos pessoais.





Padre Júlio Lancellotti é conhecido pelo trabalho desenvolvido junto à população em situação de rua em São Paulo, por meio da Pastoral do Povo da Rua, ligada à Igreja Católica. A atuação inclui a distribuição de alimentos, projetos sociais e atendimento pastoral.

Entre os projetos lançados está a Biblioteca Wilma Lancellotti, inaugurada na rua Sapucaia, no bairro do Belém, voltada ao atendimento de pessoas em situação de rua. O espaço conta com mais de 3 mil livros doados e promove atividades como rodas de conversa e incentivo à leitura.

Procurada pelo Portal iG, a Arquidiocese de São Paulo informou que "eventuais questões tratadas entre o arcebispo e um padre dizem respeito ao âmbito interno da Igreja e são conduzidas diretamente entre eles".

Última missa transmitida pelo padre

"A partir do próximo domingo, a missa será apenas presencial e não terá mais transmissão. Agradeço imensamente a todos os que acompanham e aos que fazem essas imagens chegarem a todos os lugares. Minha gratidão a todos", disse Pe Júlio em missa realizada no último domingo (14).

"Hoje é a última vez que a celebração está sendo transmitida, mas a missa continuará sendo realizada todos os domingos, às 10h", finalizou.

Confira a nota na íntegra do sacerdote:

"Conforme informado no último domingo (14/12), as transmissões estão temporariamente suspensas; porém, as missas dominicais continuam sendo celebradas normalmente às 10h, na Capela da Universidade São Judas - Mooca.

As redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário.

Não procede à informação sobre a transferência da Paróquia São Miguel Arcanjo. Reafirmo minha pertença e obediência à Arquidiocese de São Paulo.

Pe. Júlio Lancellotti".