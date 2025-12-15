Divulgação Novidade foi anunciada nesta segunda-feira (15) pelo Império Serrano





A atriz Luana Piovani, de 49 anos, está confirmada como destaque de chão do Império Serrano no Carnaval de 2026, marcando seu retorno aos desfiles na Marquês de Sapucaí após anos longe da avenida. A escola de Madureira prepara o enredo “Ponciá Evaristo Flor do Mulungu”, uma homenagem à escritora Conceição Evaristo, com desenvolvimento do carnavalesco Renato Esteves, e aposta na presença da artista como um dos pontos de força do projeto.

Esta será a primeira vez de Luana defendendo as cores do Reizinho de Madureira. O convite partiu da própria diretoria da escola, depois de a atriz manifestar publicamente, em setembro, o desejo de desfilar pelo Império Serrano. A aproximação evoluiu de maneira natural até o acerto para o desfile do próximo ano.

Além da participação na avenida, Luana também levará seu trabalho artístico para a quadra da escola. Em janeiro, ela apresentará o espetáculo “Cantos de Lua”, que celebra seus 35 anos de carreira, em uma sessão especial aberta à comunidade imperiana. A data ainda será anunciada.

Empolgada com o convite, a atriz falou sobre o simbolismo do retorno ao Carnaval carioca e sobre a admiração que nutre por Conceição Evaristo. “Voltar ao Carnaval carioca depois de tantos anos, e pelo Império Serrano, me enche de alegria e orgulho. Hoje, mais do que nunca, entendo e reverencio a maior festa do planeta. E é para somar que eu chego. Com minha admiração por Conceição, minha gratidão ao Império e meu amor por quem verdadeiramente faz e representa o Carnaval, eu volto”, afirmou.





Luana Piovani já desfilou como musa do Salgueiro entre 2002 e 2006, mas nos últimos anos vinha marcando presença apenas nos camarotes da Sapucaí. Antes de fechar com o Império Serrano, ela chegou a abordar o tema nas redes sociais, descartando um retorno ao Salgueiro e explicando que buscava uma escola com a qual tivesse maior identificação. Na ocasião, citou a Imperatriz Leopoldinense como possibilidade, mas deixou claro que o desejo de sair pelo Império já estava no radar.

O carnavalesco Renato Esteves também comemorou a chegada da atriz ao projeto e destacou a afinidade construída desde os primeiros contatos. “O contato com a Luana tem sido muito especial desde o início. Ela chega com muita verdade, entrega e entusiasmo. É uma artista sensível, intensa e profundamente conectada com a proposta do nosso enredo. Tenho certeza de que sua presença no desfile vai somar muito ao projeto que estamos construindo para o Carnaval 2026”, declarou. Em 2026, o Império Serrano será a quarta escola a desfilar no dia 14 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro.



