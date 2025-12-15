Reprodução/ YouTube Rob Reiner

Famosos estão usando as redes sociais nesta segunda-feira (15) para lamentar a perda de Rob Reiner e Michele Reiner. O casal foi encontrado morto neste domingo (15), em Los Angeles nos Estados Unidos.

Barack Obama, ex-presidente dos EUA, e Michelle Obama, ex-primeira-dama dos EUA, foram um dos primeiros a se pronunciar sobre o ocorrido. "Michelle e eu estamos devastados com o falecimento trágico de Rob Reiner e de sua amada esposa, Michele. As conquistas de Rob no cinema e na televisão nos presentearam com algumas das histórias mais queridas da tela", começaram.





"Mas por trás de todas as histórias que ele produziu, havia uma profunda crença na bondade das pessoas — e um compromisso de vida inteira em colocar essa crença em prática. Juntos, ele e sua esposa viveram vidas definidas por um propósito. Eles serão lembrados pelos valores que defenderam e pelas inúmeras pessoas que inspiraram. Nossos mais sinceros pêsames a todos que os amavam", acrescentaram.

A cantora e compositora Michelle Roderick escreveu: "Como assim Rob Reiner está morto? Arrasada". "Estou absolutamente devastada", completou Andrea Chung.

"Isso é muito, mas muito triste", concordou Joshua King. "Estou de coração partido", confessou a cantora Sheila E. Já o músico Per-Anders Edward se mostrou surpreso: "E agora, Rob Reiner?! Que dia horrível".

Entenda

Rob Reiner e Michele Reiner foram achados mortos em casa neste domingo (15). O casal morava em uma casa na zona oeste de Los Angeles, nos Estados Unidos.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento trágico de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por esta perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil”, revelou o porta-voz da família em comunicado enviado à imprensa.

Reiner deixa quatro filhos. Do casamento com a atriz Penny Marshall, teve Tracy Reiner, também atriz. Já do relacionamento com Michelle Singer Reiner, são filhos Romy Reiner, Jake Reiner e Nick Reiner.

Rob era cineasta, tendo trabalhado como diretor e também ator. Já Michelle se destacou pela atuação como fotógrafa. Segundo informações iniciais do Departamento de Polícia de Los Angeles, o caso pode ser um homicídio. As investigações estão em andamento.



