Reprodução/ Instagram Jéssica Beatriz Costa e Leonardo

Jéssica Beatriz Costa, de 31 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para falar do estado de saúde do pai, Leonardo. O cantor e compositor foi internado e preocupou os fãs.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,7 milhão de seguidores, a irmã de Zé Felipe compartilhou uma conversa com Poliana, esposa do sertanejo, na qual as duas falavam sobre como o artista estava.





Após receber a notícia, a jovem enviou a mensagem. “Oi, tia, tudo bem? Meu pai está bem? O que aconteceu?”, escreveu ela. Em resposta, Poliana explicou que o cantor havia enfrentado um episódio de desidratação: “Desidratou, mas já está no soro.”

Assustada com a situação, Jéssica demonstrou apreensão. “Nossa, que perigo, vou orar por ele. Ele sai hoje do hospital?”, questionou a influenciadora. Poliana garantiu a alta médica com um breve “Sai”, acompanhado de emojis de gratidão. A conversa terminou com Jéssica dizendo “Amém”.

Leonardo, de 62, foi internado por desidratação na manhã desta segunda-feira (8). Ele está sob supervisão médica no Hospital Israelita Albert Einstein Goiânia (GO). A previsão é que ele tenha alta em breve. Nesta terça-feira (9), ele ainda continuava na instituição hospitalar.





Fora Jéssica, o sertanejo também é pai de Pedro Leonardo, de 38, Monyque Isabella, de 34, Zé Felipe, de 27, Matheus Vargas, de 26, e João Guilherme, de 23. Cada filho é fruto de uma relação diferente.

Romance

Jéssica Beatriz Costa, de 31 anos, ainda aproveitou para contar aos fãs que está namorando. A mulher, contudo, optou por não revelar a identidade do companheiro e manter a discrição no relacionamento.



"Tem várias perguntas sobre ele, e prometo que em breve vou apresentá-lo melhor para vocês. Mas por enquanto estamos curtindo viver na paz da realidade fora das redes sociais. Quero compartilhar tudo, mas no momento que eu achar certo", disse.