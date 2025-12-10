Danilo Ventura Ruan Aguiar





O Portal iG marcou presença na pré-estreia de “Papagaios”, novo longa-metragem de Douglas Soares, exibido na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira. Protagonizado por Gero Camilo e Ruan Aguiar, o filme teve sua data de lançamento confirmada durante o evento: chega aos cinemas em 26 de março de 2026.

Escolhido para abrir a mostra gratuita Imaginários Cariocas, que exibirá 55 produções ao longo de dezembro, o longa acompanha a jornada de um “papagaio de pirata” e já acumula reconhecimento expressivo. “Papagaios” foi um dos destaques do último Festival de Gramado, no qual conquistou quatro Kikitos, incluindo Melhor Filme pelo Júri Popular e Melhor Ator para Gero Camilo.

Em entrevista exclusiva ao Portal iG, Ruan Aguiar, que interpreta Beto e vive seu primeiro protagonista nos cinemas, falou sobre o impacto emocional da estreia e o peso desse momento na carreira. “Meu primeiro filme como protagonista no cinema. Eu não podia perder a oportunidade de estar do lado do Gero Camilo, esse ator fantástico. Então, desde o início, sempre teve aquele friozinho na barriga, sabe? E hoje, quando eu fui apresentar a sessão, cara, meu coração parecia que ia sair do meu peito. Porque eu sou tão focado em desenvolver minha carreira”, contou.

Danilo Ventura Ruan Aguiar e Gero Camilo

Ruan relembrou o quanto se dedica aos estudos e à preparação e como, muitas vezes, o processo técnico faz esquecer o encontro com o público. “Sou tão nerd, assim, para estudar. Que a gente esquece dos processos, sabe? A gente esquece que as pessoas vão assistir o que está na nossa cabeça, o que a gente está trabalhando. E hoje ver a sessão lotada, ver minha mãe, minha avó na sessão. Foi muito emocionante para mim. Estou me sentindo realizado, sabe? Acho que são momentos como esse que dão um carinho no coração. E o filme já premiado, né? Eu confesso que eu não esperava que o filme fosse tão bem recebido pela crítica. Foi uma surpresa em Gramado, que foi onde a gente estreou. A gente levou quatro Kikitos. Depois a gente foi para Los Angeles, Aracaju...”, relembrou.

O ator também destacou o significado de apresentar a obra no Rio. “Agora está aqui no Rio pela primeira vez. E é diferente fazer no Rio, porque o filme é muito carioca. Tem vários detalhes que só quem já morou no Rio entende. Isso é muito interessante. Mas, em contrapartida, tem uma temática que é universal, que fala muito sobre a fama. É muito interessante ver como o filme parte em vários lugares da cidade e como ele se desenvolve em outras cidades no Brasil. Eu estou muito feliz com o filme.”

Questionado sobre a busca pela fama, tema recorrente no longa, Ruan refletiu sobre limites e ambições: “Eu sou um ator. Eu tive que me dedicar muito, cara, para conseguir o meu espaço. E ainda estou nesse caminho. Eu acho que vale tudo para você fazer o seu percurso de estudo. Você se dedicar, sabe? Desenvolver suas ferramentas. É uma carreira muito difícil. É uma carreira de altos e baixos. E eu sempre questiono os meus colegas se eles querem desenvolver uma carreira ou construir um trabalho. E eu quero desenvolver uma carreira. Então acho que vale tudo para desenvolver uma carreira. Me dedicar, estudar, estar comprometido. Ouvir os grandes atores. Para mim, vale muito.”

A parceria com Igor Fernandez na Netflix

Além de brilhar no cinema, Ruan também vive um ótimo momento no streaming. Ele falou sobre seu trabalho ao lado de Igor Fernandez na série “Os Donos do Jogo”, da Netflix, e relembrou a conexão imediata entre os dois. “A gente se conhece há 10 anos. A gente se conheceu no teatro. Eu fazia uma peça, tive que sair, e ele entrou no meu lugar. Depois começamos a nos encontrar em várias outras peças e testes, porque somos muito parecidos, quase o mesmo perfil. Fizemos muitos testes juntos. E eu gosto do Igor porque é um cara que tem uma história muito legal, completamente dedicado, focado, que desenvolve a carreira dele. Está em vários formatos, faz novela, peça, teatro”, contou.

Ruan revelou até um momento curioso do primeiro encontro no set da série: “No dia da leitura, eu não sabia quem ia fazer quem. A gente se encontrou, se abraçou. Eu falei: ‘Sombra?’ Ele respondeu: ‘Esqueleto?’ Foi instantâneo. Todo mundo dizia: ‘Para, vocês não se conhecem’. Então foi uma química desde o primeiro olhar.”

Ele também comentou a responsabilidade de interpretar personagens complexos e queridos pelo público: “A gente queria entregar dois personagens que o público se identificasse e gostasse. Imagina, na Netflix, que vai para o mundo inteiro. Então a gente estava muito comprometido em entregar um trabalho 100%.”

O Portal iG conversou com Ruan Aguiar na pré-estreia de Papagaios, no MAM, no Rio. Além de falar sobre seu papel como Beto no novo filme, também comentou sua experiência em Os Donos do Jogo, da Netflix, e destacou a parceria com Igor Fernandez, com quem formou um casal na série. pic.twitter.com/SjFVMf50zC — iG (@iG) December 10, 2025

Sobre o futuro da série, ele confirmou presença na próxima temporada. “Estou confirmado, graças a Deus. Estou muito ansioso porque ainda não sei nada. Não li o roteiro. Não sei o que vai acontecer. Mas sinto que vou amadurecendo junto com a série. Acho que na próxima temporada vou ver uma versão melhor do Ruan em cena.”

Vilão ou mocinho?

Sempre disposto a se desafiar, Ruan disse não ter preferência fechada. “Os dois. Eu sou fominha. Se jogar a bola, eu vou me dedicar para estar à altura e dar o meu melhor. Mas eu ainda quero fazer o meu primeiro mocinho. Não é uma meta. O que eu quero é fazer bons personagens, com boas histórias, bons diretores, bons colegas de cena. Eu vou lutar ao máximo para ter o meu espaço.”

Referências e sonhos para o futuro

O ator também revelou com quem gostaria de contracenar nos próximos anos. “Wagner Moura, sem nem pensar. Sou completamente fã. Eu entrar no audiovisual vai muito pela admiração que eu tenho pela carreira dele, pelo trabalho dele.”

E fez questão de citar duas atrizes que considera inspirações. “A Camila Morgado, que eu sou muito fã e amiga. E a Letícia Colin, que eu acho fantástica. É uma das melhores atrizes que eu já vi trabalhar. Sou muito fã. Então, Letícia, se um dia você ver essa entrevista, sabe que eu quero muito trabalhar com você.”