Reprodução Instagram Comentário de Hariany Almeida desagradou personalidades do Carnaval





Uma fala de Hariany Almeida, ex-BBB e musa da Imperatriz Leopoldinense, movimentou as redes sociais e despertou reações contundentes de figuras importantes do Carnaval. Em um vídeo que viralizou, a influenciadora afirmou que criadores de conteúdo têm papel fundamental para levar o Carnaval “para fora da bolha”, comentário que rapidamente gerou polêmica entre profissionais ligados ao samba.

A declaração foi feita enquanto Hariany respondia a críticas sobre seu desempenho na avenida. No vídeo, ela afirma: “As pessoas gostam só de criticar ao invés de olhar o lado bom e apoiar. Estou vendo que a importância das influenciadoras está sendo mostrar o Carnaval fora da bolha. O Carnaval para a galera da internet, essa nova geração. Um dia desses encontrei uma menina de 22 anos aqui no Rio e ela falou que sente que o Carnaval esse ano está muito mais em alta, estão falando mais.”

A repercussão levou o influenciador Leonardo Prazeres a reagir ao comentário, o que abriu espaço para que outros profissionais também se manifestassem. Entre eles, Mayara Lima, rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti, que ironizou a fala nos comentários. Já Gabriel David, presidente da Liesa, explicou que o crescimento da visibilidade do Carnaval não tem relação com o trabalho de influenciadores, mas com decisões estruturais tomadas pelas escolas ao longo dos últimos anos. Em sua resposta, ele escreveu: “O Carnaval está em alta porque as escolas entenderam há 10/9 anos que elas precisavam se modernizar e se adaptar a modelos atuais de gestão. Posteriormente a isso, a Liesa mudou o modelo de negócio e permitiu que as escolas tivessem mais recursos para mostrar sua importância social para muitos que ainda não sabiam, sobretudo jovens não pertencentes ao universo do Carnaval.”

A ex-BBB Lumena Aleluia também criticou duramente a fala de Hariany e publicou um desabafo extenso. Ela afirmou: “Você vem passar essas vergonhas e ainda generaliza, colocando na conta de todas as influenciadoras. Esse B.O. é seu. Até porque essa linha de raciocínio é extremamente equivocada, burra e ignorante.” Lumena continuou ao defender que musas e rainhas precisam compreender o papel que ocupam nas escolas e completou: “O Carnaval já fazia parte de uma construção identitária nacional do Brasil, projetando internacionalmente, culturalmente, economicamente, empregando uma série de pessoas independente da ausência ou presença de pessoas famosas e influenciadoras. O sucesso do Carnaval está nas mãos dessas pessoas, não das influenciadoras.”

Após a onda de críticas, Hariany voltou às redes sociais para tentar esclarecer sua posição. Em um novo vídeo, afirmou: “Eu vi um vídeo meu que está repercutindo e eu gostaria de vir aqui falar para vocês o que eu quis dizer com aquele vídeo, porque eu não me expressei bem."

Hariany se pronuncia após polêmica pic.twitter.com/DLy28YrGCR — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) December 11, 2025

"Eu sei o quão grandioso o Carnaval é, eu sei a importância de todo mundo que é envolvido, eu acho muito bonito tudo, eu me apaixonei pelo Carnaval porque eu tive acesso ao que acontece por trás.” Ela também acrescentou: “Então, quando eu falei sobre os nossos conteúdos, sobre a importância de um influenciador, eu falei sobre mim, sobre o meu trabalho, como eu me vejo com importância porque eu consigo mostrar para vocês no bastidor de tudo que acontece, o carinho que a comunidade tem uns com os outros, do quanto o Carnaval emprega várias pessoas", concluiu ela.



