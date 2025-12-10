Reprodução Instagram Jon Vlogs protagonizou beijo triplo com irmãs no "Rancho do Maia"





O influencer Jon Vlogs, de 26 anos, está sendo alvo de comentários após protagonizar um momento polêmico na madrugada desta quarta-feira (10) durante uma festa no reality ‘Rancho do Maia’, comandado por Carlinhos Maia. O criador de conteúdo, que soma mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, foi flagrado dando um beijo triplo nas irmãs gêmeas Suely e Suellen Almeida. As imagens, que viralizaram rapidamente, geraram debate entre os internautas.

Assim que o vídeo começou a circular, internautas reagiram com surpresa e reprovação, especialmente pelo fato de as irmãs aparecerem se beijando. “Incesto na cara dura”, escreveu um. “Gente, duas irmãs se beijando”, comentou outro. “Eu tô chocada”, afirmou uma terceira.

Dentro do reality, Jon Vlogs já vinha chamando a atenção do público e dos colegas de confinamento, ganhando fama de garanhão por suas interações e brincadeiras durante as festas.

Em entrevista a Maya Massafera, que também participa do programa, o influencer comentou como lida com suas relações. Segundo ele, transparência é fundamental. “A ficante sabe que é ficante. Ela também é ficante. Ela deve ter os peguetes dela lá, os galileus. Eu não cobro e ela também não me cobra. Eu acho que eu sou muito claro. Se eu tô sem namorar, eu sou safado, cachorro, vida louca. Mas namorando eu sou fielzinho”, declarou. Ao ser questionado sobre quando considera assumir um relacionamento, respondeu que todo homem sabe qual mulher gostaria de namorar.

As gêmeas Suely e Suellen, por sua vez, já eram figuras de destaque no Rancho do Maia antes da nova polêmica. Reconhecidas pela personalidade expansiva e pelas alianças criadas no confinamento, elas também protagonizaram discussões marcantes. Um dos episódios mais lembrados envolveu a cantora MC Mirella, quando Suely teve uma bebida jogada em seu rosto durante uma briga.