Reprodução/ Instagram Babal Guimarães

A 16ª Vara Criminal da Capital decidiu regredir a pena do influenciador Babal Guimarães, cujo nome civil é Emanuel Francisco dos Santos Junior, transferindo-o do regime aberto para o fechado. A informação foi confirmada ao iG Gente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

A medida foi tomada nesta terça-feira (9), depois que vieram à tona gravações mostrando o influenciador agredindo sua namorada, a modelo Karla Lessa, na área externa de um condomínio em Maceió.





Relembre

Karla Lessa, ex-companheira de Babal Guimarães, usou as redes sociais no dia 5 de dezembro para se pronunciar sobre as agressões que sofreu do antigo namorado.

“Gente, eu decidi vir aqui falar com vocês, porque está sendo muito difícil para mim ver tudo isso acontecendo. Esse vídeo que está circulando me expõe de uma forma que nenhuma mulher merece passar por isso”, iniciou.

"Situações assim deixam marcas, deixam traumas. É algo que nenhum pai, nenhuma mãe ou nenhuma filha deveriam ter que ver ou carregar", acrescentou.

Em seguida, ela garantiu que tinha rompido o relacionamento com Babal, mas ressaltou aos internautas que precisava de discrição para lidar com este momento delicado.

"Enfim, eu e ele não estamos mais juntos. Tudo o que eu quero agora é minha privacidade, meu tempo, minha paz. Quero seguir minha vida", pontuou.

"E eu quero agradecer de verdade a todo o mundo, a cada um de vocês que me mandou mensagem, que se preocupou comigo, que disse que estava comigo. Eu recebi muito carinho de vocês, e isso que me deu força para levantar a cabeça nesse momento", prosseguiu.



