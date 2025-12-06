Reprodução/ Instagram @_karlalessa Karla Lessa

Karla Lessa, ex-companheira de Babal Guimarães, usou as redes sociais nesta sexta-feira (5) para se pronunciar sobre as agressões que sofreu do antigo namorado.

“Gente, eu decidi vir aqui falar com vocês, porque está sendo muito difícil para mim ver tudo isso acontecendo. Esse vídeo que está circulando me expõe de uma forma que nenhuma mulher merece passar por isso”, iniciou.

"Situações assim deixam marcas, deixam traumas. É algo que nenhum pai, nenhuma mãe ou nenhuma filha deveriam ter que ver ou carregar", acrescentou no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 319 mil seguidores.

Em seguida, ela garantiu que tinha rompido o relacionamento com Babal, mas ressaltou aos internautas que precisava de discrição para lidar com este momento delicado.

"Enfim, eu e ele não estamos mais juntos. Tudo o que eu quero agora é minha privacidade, meu tempo, minha paz. Quero seguir minha vida", pontuou.

"E eu quero agradecer de verdade a todo o mundo, a cada um de vocês que me mandou mensagem, que se preocupou comigo, que disse que estava comigo. Eu recebi muito carinho de vocês, e isso que me deu força para levantar a cabeça nesse momento", prosseguiu.

Segundo Karla, familiares de Babal, como Lucas Guimarães, reprovaram as atitudes dele ao agredi-la. "Também quero deixar claro que a família dele sempre me tratou com respeito, sempre me tratou muito bem", apontou. "O irmão dele, o Lucas, foi muito acolhedor comigo nesse momento; trocamos várias mensagens".

"E eu espero, do fundo do meu coração, que nenhuma mulher passe por algo assim. Que a gente continue se apoiando e se protegendo. Muito obrigada a todos que estão comigo, de verdade, muito obrigada de coração", concluiu.

Relembre

A agressão sofrida por Karla Lessa ocorreu na última sexta-feira (28), em Maceió. Na ocasião, Babal aparece agredindo a modelo na entrada de um condomínio.



