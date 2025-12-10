Ivete Sangalo
Reprodução/ Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo

Ivete Sangalo,  de 53 anos, surpreendeu os fãs nesta terça-feira (9), quando usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos com momentos de lazer em Juazeiro, na Bahia.

Ivete Sangalo tomando banho de sol. Foto: Reprodução/ Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo se refresca. Foto: Reprodução/ Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo usa chapéu. Foto: Reprodução/ Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo faz acrobacia. Foto: Reprodução/ Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo nadando. Foto: Reprodução/ Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo. Foto: Reprodução/ Instagram @ivetesangalo

Os cliques foram compartilhados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ela acumula mais de 37 milhões de seguidores. "Eu nasci onde você daria a vida para estar! Juazeiro sempre me abastecendo de tudo que é bom! Recarregando para entregar tudo em Porto Alegre", escreveu a baiana na legenda.


Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Maravilhosa", declarou uma internauta. "Quando a pessoa sabe que é linda", prosseguiu uma segunda. "Perfeita", avaliou uma terceira. "Arrasou", completou uma quarta.

Separação

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação em novembro, após 17 anos juntos. Os dois são pais de  Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos. 

O ex-casal publicou uma nota para oficializar o divórcio. "Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", começava a nota.

"Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento",  acrescentava.

Eles ainda pediram discrição e asseguraram que se manteriam próximos em prol dos filhos.  "Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", finalizava a nota.

