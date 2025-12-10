Reprodução/ Instagram @ivetesangalo Ivete Sangalo

Ivete Sangalo, de 53 anos, surpreendeu os fãs nesta terça-feira (9), quando usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos com momentos de lazer em Juazeiro, na Bahia.

Os cliques foram compartilhados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ela acumula mais de 37 milhões de seguidores. "Eu nasci onde você daria a vida para estar! Juazeiro sempre me abastecendo de tudo que é bom! Recarregando para entregar tudo em Porto Alegre", escreveu a baiana na legenda.





Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Maravilhosa", declarou uma internauta. "Quando a pessoa sabe que é linda", prosseguiu uma segunda. "Perfeita", avaliou uma terceira. "Arrasou", completou uma quarta.

Separação

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação em novembro, após 17 anos juntos. Os dois são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.

O ex-casal publicou uma nota para oficializar o divórcio. "Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", começava a nota.

"Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento", acrescentava.

Eles ainda pediram discrição e asseguraram que se manteriam próximos em prol dos filhos. "Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", finalizava a nota.