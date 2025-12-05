Oseias Barbosa Marcelo Argenta vive Lauro em trama das 6 da TV Globo





O ator Marcelo Argenta, de 44 anos, intérprete de Lauro em "Êta Mundo Melhor!", da TV Globo, falou com exclusividade ao Portal iG sobre o crescimento de seu personagem na trama e os desafios dessa nova fase na carreira. Argenta, que voltou ao papel após a versão original "Êta Mundo Bom!" (2016), celebrou o destaque que Lauro vem ganhando na história, agora envolvido em um triângulo amoroso com Tobias (Cleiton Morais) e Sônia (Paula Burlamaqui). Segundo o ator, o desenvolvimento da trama é acompanhado por ele com a mesma surpresa do público. “Recebi esse crescimento, literalmente, recebendo os capítulos. Vamos descobrindo junto com quem assiste. A história de Lauro e Tobias está ganhando mais desenvolvimento, agora com um terceiro elemento extremamente bem-vindo e inusitado”, afirmou.

A crescente popularidade do personagem também se reflete na repercussão das cenas ao lado de Larissa Manoela, além das interações com Cleiton Morais e Paula Burlamaqui. Argenta destaca que a criação dessas relações em cena acontece de forma natural graças à parceria do elenco. “Construir essas relações é fácil, pois todos são excelentes atores e pessoas. Nossa relação fora é a mesma, mas cada um na sua, com seus compromissos”, explicou, ressaltando o clima profissional e respeitoso nos bastidores.

Divulgação Globo Marcelo Argenta

Argenta também fez um balanço de sua trajetória desde sua estreia em novelas, quando interpretou o médico Vanderlei Brandão em "Amor à Vida" (2013). Ele reconhece que muita coisa mudou desde então, mas mantém o mesmo foco de evolução profissional. “O que está em mim até hoje é a minha busca de melhorar como ator e como pessoa. As mudanças acontecem naturalmente pelo amadurecimento. Meu olhar para a vida e para a profissão mudou”, disse.

Questionado sobre o carinho que o público tem demonstrado tanto por Lauro quanto por personagens antigos, o ator atribui a boa recepção à verdade e naturalidade com que busca construir seus papéis. Ele lembra que, desde "Êta Mundo Bom!", procurou interpretar Lauro sem estereótipos, especialmente devido à orientação sexual do personagem. “Isso foi algo que quis para o personagem, e estamos seguindo, ainda mais maduros agora. Tenho recebido mensagens falando exatamente sobre isso. E isso tem me deixado feliz”, celebrou.